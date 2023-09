Leipzig empfängt Speedkletterer zu Deutschen Jugendmeisterschaften

Leipzig. Das Finale der Deutschen Jugendmeisterschaften im Speedklettern ist in der kommenden Woche vom 30. September bis zum 3. Oktober auf dem Burgplatz in Leipzig zu erleben. „Gemeinsam mit dem DAV Leipzig konnten wir diese Veranstaltung erstmalig nach Leipzig holen“, so Leipzigs Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke). Hinter den Buchstaben DAV verbirgt sich der Deutschen Alpenverein. In der Messestadt zählt diese Initiative mehr als 6.000 Mitgliedern.

„Der Klettersport hat in den letzten Jahren eine stark wachsende Nachfrage erlebt. Mit dem Austragungsort in der Innenstadt wird dieses Finale sehr präsent sein und damit für alle Interessierten dieses populären und jungen Sports erlebbar“, so Rosenthal weiter.

Schnupperkurse für Kurzentschlossene

Beim Speedklettern treten zwei Sportlerinnen und Sportler gegeneinander an – im sogenannten K.O.-System. Dabei müssen sie eine 15 Meter hohe und um 5 Grad geneigte Wand schnellstmöglich erklimmen. Im Männerbereich gelten fünf Sekunden als deutscher Rekord, bei den Frauen sind es etwa sieben Sekunden.

Am kommenden Samstag beginnen die Qualifikationsrunden der Teilnehmenden ab 11.30 Uhr beziehungsweise ab 16 Uhr. Neben den Finalrunden der Aktivenb in ihren verschiedenen Altersklassen gibt es für Zuschauerinnen und Zuschauer auch die Möglichkeit, selbst tätig zu werden. Zudem sind Vorführungen der Artistik oder auf Slacklines geplant.

Verkehrseinschränkungen ab kommenden Montag

Während des Verantstaltungszeitraumes wird der Burgplatz für Motorräder und Autos gesperrt sein, teilte die Stadtverwaltung mit. Fußgänger und Radfahrer können weiterhin passieren. Der westliche Teil der Markgrafenstraße wird als Sackgasse ausgewiesen.

Bereits vom 25. September bis zum 6. Oktober wird es auch im Bereich der Hugo-Licht-Straße zu Haltverboten und Sperrungen der Straße kommen. Der Radverkehr werde in diesem Zeitraum über den östlichen Teil der Markgrafenstraße umgeleitet. Die vorhandene Parkfläche für Menschen mit Behinderung wird innerhalb der Hugo-Licht-Straße verlegt.

