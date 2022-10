﻿Mehr Bäume, weniger Autos, mehr grüner Strom – so will Leipzig klimaneutral werden

Leipzig will bis 2040 klimaneutral werden. Der Stadtrat hat ein Programm bis 2030 beschlossen. Doch was bedeutet das? Das sind die fünf wichtigsten Vorhaben

Leipzig. Bis 2040 soll Leipzig klimaneutral werden. Dabei orientiert sich die Stadt am bei der Klimakonferenz in Dublin formulierten Ziel, die Erderwärmung auf einen Anstieg von 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Der Stadtrat hat dies nach einer kontroversen Debatte in seinem in der Vorwoche beschlossenen Energie- und Klimaschutzprogramm Leipzig 2030 bekräftigt. Ursprünglich war von 1,75 Grad die Rede – ein Ziel, das die Verwaltung ohnehin kaum für realistisch hält, sofern diverse Anstrengungen nicht über Förderprogramme von Bund und Land beschleunigt werden.

