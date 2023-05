﻿Heizung runter, Licht aus: Das haben die Sparmaßnahmen der Leipziger Stadtverwaltung gebracht

Leipzig. Die Stadt Leipzig hat im vergangenen Jahr ihren Energieverbrauch deutlich reduzieren können. Nach Angaben des Amtes für Gebäudemanagement verbrauchten die wesentlichen kommunalen Liegenschaften sowie Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen zusammen 148 Gigawattstunden. Das sind rund elf Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Auslöser fürs Sparen war der Ukraine-Krieg, in dessen Folge die Energiepreise 2022 durch die Decke schossen. Und es drohte, dass das Erdöl knapp wird. „Jede noch so kleine Maßnahme, jede Kilowattstunde zählt“, appellierte damals Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verordnete der gesamten Stadtverwaltung und ihren Einrichtungen einen Energiesparplan.

Klimaanlagen, Heizungen und Beleuchtung betroffen

Klimaanlagen durften fortan nicht mehr betrieben werden. Heizungen wurden entsprechend der vom Bundesgesetzgeber erlassenen Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen (EnSikuMaV) im Herbst und Winter runtergeregelt. Fensterdichtungen wurden erneuert. Nicht notwendige elektrische Geräte mussten vom Netz genommen werden.

Warmwasser gab es nur noch in Kindergärten, in Grund- und Förderschulen. Und auch die sogenannte Effektbeleuchtung, die Wahrzeichen, Plätze, Brücken und Gewässer normalerweise imposant ins Licht rückt, wurde ausgeschaltet – und erst vor einem Monat wieder in Betrieb genommen.

Größte Einsparungen beim Heizen erzielt

Die wesentlichen Einsparungen entfielen trotz der Tatsache, dass auch im vergangenen Jahr neue Kindertagesstätten und Schulen ans Netz gegangen waren und die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr so stark ausfielen wie im Jahr 2021, auf den Wärmebereich. Allerdings war der vergangene Winter auch verhältnismäßig mild. Bei Fernwärme lag der Verbrauch der Kommune bei 72,91 Gigawattstunden (minus 15,72 Prozent) und bei Erdgas bei 28,05 Gigawattstunden (minus 14,73 Prozent).

Umrüstung auf LED senkt Verbrauch um mehr als 60 Prozent

Der Stromverbrauch betrug im Vorjahr 47,05 Gigawattstunden (minus 0,32 Prozent im Vergleich zu 2021), was jedoch gegenüber 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Pandemie, immerhin einem Rückgang von rund sechs Prozent entspricht. Gründe dafür sind im Wesentlichen der verstärkte Einsatz von energiesparenden LED-Leuchten und die gezielte Steuerung der Helligkeit der Straßenbeleuchtung.

Das Dimmen der Straßenlaternen habe sich bewährt und werde nach den Worten einer Sprecherin der Stadtverwaltung auch künftig beibehalten. Die Umrüstung auf LED-Technologie treibe die Stadtverwaltung weiter voran, da sich so mehr als 60 Prozent des bisherigen Verbrauchs vermeiden lassen.

Wie die Energiesparmaßnahmen im Jahr 2022 konkret wirkten – hier einige wichtige Bereiche:

Schulen

Bei Fernwärme ging der Verbrauch an Schulen im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 15,68 Prozent zurück, bei Erdgas und -öl um 19,46 Prozent. In Grund- und Förderschulen war die Raumtemperatur in der Regel auf maximal 21 Grad Celsius begrenzt, in allen anderen Schulformen auf 20 Grad Celsius.

Kindertagesstätten

21 Grad Celsius durften auch in Kindertagesstätten – mit Ausnahme der Waschräume – nicht überschritten werden. Die Folge: Kitas verbrauchten im vergangenen Jahr 15,31 Prozent weniger Fernwärme als 2021. Bei Erdgas und -öl lag die Einsparung bei 19,7 Prozent.

Verwaltung

Mit 24,7 Prozent erzielte die Stadtverwaltung 2022 beim Verbrauch von Erdgas und -öl die höchsten Einsparungen. Bei Fernwärme ging der Verbrauch um 18,26 Prozent zurück. Die Dienstzimmer durften nur noch bis 19 Grad Celsius beheizt werden. Auch die Feuerwehr sparte beim Heizen. In den Wachen wurden 16,76 Prozent weniger Fernwärme und 18,10 Prozent weniger Erdgas und -öl verbraucht. Beim Weihnachtsmarkt ging der Energieverbrauch um zwölf Prozent zurück.

Sporthallen

In den Hallen für den Schul- und Vereinssport wurden die Heizkörper auf 17 Grad Celsius gedrosselt. Dies führte zu Einsparungen von 15,57 Prozent bei Fernwärme und 8,32 Prozent bei Erdgas und -öl.

Beleuchtung

Bei der Verkehrsbeleuchtung ging der Verbrauch um zwölf Prozent zurück. Die Abschaltung der Effektbeleuchtung an 238 Objekten, darunter dem Völkerschlachtdenkmal, dem Neuen und dem Alten Rathaus – brachte eine Energieersparnis von einem Prozent. Insgesamt wurden bei der öffentlichen Beleuchtung 1,3 Gigawattstunden vermieden.

Das Alte Rathaus ist eines von 238 Objekten, die über Monate abends nicht mehr angestrahlt wurden. © Quelle: Jonas Dengler

Gewandhaus

Ebenso konnten die kommunalen Eigenbetriebe mit niedrigeren Raumtemperaturen, der Nachjustierung ihrer Heizungsanlagen und dem Einbau von Wasserspararmaturen geringere Energieverbräuche erreichen. So wurden beispielsweise im Gewandhaus zwischen Juli 2022 und Februar 2023 im Vergleich zum Zeitraum Juli 2021 bis Februar 2022 insgesamt 156.240 Kilowattstunden Strom (14 Prozent) und 635.000 Kilowattstunden Wärme (29 Prozent) eingespart.

Stadt will auch künftig Energie sparen

In den Ämtern und Eigenbetrieben der Stadt werde die Fortführung einzelner Sparmaßnahmen nach Angaben des Amtes für Gebäudemanagment grundsätzlich weiterverfolgt. Die vom Bund wegen des Ukraine-Krieges erlassene Energieeinsparverordnung ist zwar Mitte April ausgelaufen, so auch die Festlegung, Verwaltungsgebäude bis auf maximal 19 Grad Celsius zu beheizen. „Die Temperaturen für die übrigen Gebäude sollen in der Fortschreibung der Energieleitlinie geregelt werden“, teilte die Behörde auf LVZ-Nachfrage mit.

Es sei dabei allerdings erforderlich, die richtige Balance zwischen dem Sparnutzen und den Folgeerscheinungen zu finden, um gerade Kulturbetriebe vor einem Besucherrückgang zu schützen. Denn Komforteinschränkungen aufgrund niedrigerer Temperaturen hätten bereits im letzten Winter zu Akzeptanzproblemen bei Besucherinnen und Besuchern geführt.

Es gehe nun unter anderem darum, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt weiter für einen sorgsamen Umgang mit Energie zu sensibilisieren. Dazu wurde Anfang des Jahres im Rahmen der Smart City Challenge bereits ein Prototyp eines Onlineportals erstellt, das die Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Gebäude aktuell über Zählerstände und Energiekosten unterrichtet. Das Monitoring werde derzeit für den großflächigen Einsatz ausgebaut.

LVZ