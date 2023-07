﻿Heute Entscheidung im Verwaltungskrimi um Leipziger Freiladebahnhof: Drei mögliche Szenarien

Milliardenprojekt auf der Kippe

Der Freiladebahnhof Eutritzsch in Leipzig: ein Luftbild.

Der Stadtrat in Leipzig entscheidet nun über das Baurecht für eine Bebauung am Eutritzscher Freiladebahnhof. Die Verzögerungen bei den Genehmigungen für das Milliardenprojekt sorgen hinter den Kulissen seit Jahren für Frust. Jetzt auf der Zielgeraden, ist aber längst nicht alles in trockenen Tüchern.

