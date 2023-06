Neues Stadtquartier nahe des Leipziger Hauptbahnhofs geplant

Leipzig. Die Stadtverwaltung möchte das Gewerbegebiet östlich der Brandenburger Straße weiterentwickeln. Wie die Stadt Leipzig mitteilte, soll ein Bebauungsplan für das 21 Hektar große Areal zwischen Brandenburger Straße, Rosa-Luxemburg-Straße, Hermann-Liebmann-Straße und den Bahnanlagen aufgestellt werden. Das Gelände wird bereits in Teilen an private Gewerbebetriebe wie Baudienstleister, Kfz-Betriebe und Speditionen vermietet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der neue Bebauungsplan Nr. 473 „Quartier östlich der Brandenburger Straße“ soll dafür sorgen, dass das Gewerbegebiet erhalten bleibt. Berücksichtigt wird neben den bestehenden Gewerben auch, ob sich Nutzungen im Dienstleistungssektor anbieten.

Neben einer gesamtheitlichen Erschließung des Areals geht es auch um einen nachhaltigen und mobilen Ansatz, so die Stadt. Demnach sei vorgesehen, dass das zentral gelegene Quartier neue Fuß- und Radwege sowie Grün- und Freiräume erhalten soll. Außerdem solle das Gebiet auf erneuerbare Energieträger ausgerichtet werden. Zudem werde eine Anbindung an den Parkbogen Ost, das grüne Aktivband entlang früherer Bahnflächen, überprüft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um negative Auswirkungen auf die Wohnbebauung in der Rosa-Luxemburg-Straße auszuschließen, sollen im Zuge des Planverfahrens Regelungen für so genannte Vergnügungsstätten wie Club- und Partylocations, Bordelle und Wettbüros in dem Bereich getroffen werden. Geprüft werden soll auch, ob auf der nördlichen Seite der Rosa-Luxemburg-Straße Wohnnutzung zulässig ist und ob der Standort für eine Schule, Kita oder eine andere Gemeinbedarfseinrichtung in Frage kommt. Eine Machbarkeitsstudie für den Gesamtbereich und die Verknüpfung mit dem Wege- und Freiraumsystem der Stadt ist ebenfalls vorgesehen.

Lesen Sie auch

Über den Beschluss des Oberbürgermeisters Burkhard Jung (SPD) muss noch der Stadtrat entscheiden. Außerdem muss das Gesamtgebiet noch von Bahnbetriebszwecken freigestellt werden. Dieser Prozess sei laut Stadtverwaltung noch nicht abgeschlossen.

LVZ