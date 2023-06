An fünf Stellen im Stadtgebiet sind seit dem Wochenende Aufsteller mit historischen Fotos zu sehen, die die Ereignisse an den Originalschauplätzen zeigen. Sie stehen auf dem Markt (im Bild), im Salzgäßchen, in der Straße des 17. Juni, am Peterssteinweg und auf dem Simsonplatz.

© Quelle: Eyad Abou Kasem