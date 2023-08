Uni-Riese und City-Hochhaus: Leipziger Panorama Tower feiert 50. Geburtstag

Leipzig. Kaum ein anderes Gebäude prägt die Leipziger Skyline so maßgeblich wie der „Panorama Tower“ am Augustusplatz. Das auch als Uni-Riese oder City-Hochaus bekannte Bauwerk ist am Donnerstag 50 Jahre alt geworden: Am 31. August 1973 begann das Hochhaus am damaligen Karl-Marx-Platz seine Rolle als Uni-Riese auf dem neuen Campusgelände der Stadt.

Zum neuen Komplex der Karl-Marx-Universität gehörten neben dem Uni-Riesen das Seminar- und Rektoratsgebäude sowie die Mensa. Um für den Campus Platz zu schaffen, zerstörte die DDR-Regierung das im Krieg beschädigte Augusteum samt Johanneum und Albertinum sowie die unversehrte Paulinerkirche. Den Campus errichte die DDR-Regierung, um Wissenschafts- und Bildungsbereiche zusammenzulegen. Zudem konnte das SED-Regime so einen Wandel der Gesellschaft im Sinne des Sozialismus aufzeigen.

Ade Universität, Hallo neue Fassade

Mit seiner Form sollte das Hochhaus an ein aufgeschlagenes Buch erinnern und erhielt über die Jahre diverse Spitznamen. Vom formgebenden Buch, über den Uni-Riesen bis hin zum MDR-Tower, wegen des sichtbaren Schriftzuges der Sendeanstalt an der Fassade des Turms. Kurzzeitig erzielte Leipzig sogar einen Rekord mit dem Wolkenkratzer und hatte mit 142 Metern West- und Ostdeutschlands größtes Hochhaus im Stadtbild. Heute liegt der Tower auf Platz 29 der höchsten Gebäude Deutschlands.

Von 1999 bis 2002 erfolgte dann die Sanierung des City-Hochauses. Dabei wurde die ehemalige Aluminiumfassade durch Platten aus chinesischem Granit ersetzt. Zu jener Zeit zog die Universität auch aus den Räumlichkeiten im Hochhaus. Darum sitzten heute hauptsächlich Unternehmen in den Büroräumen. So hat auch beispielsweise die Europäische Strom- und Energiebörse EEX seit 2008 ihren Hauptsitz im Gebäude.

Quasi als Geburtstagsgeschenk können sich die Leipziger und Leipzigerinnen am Sonntag, den 3. September, die Pokale von RB Leipzig ansehen. Zwischen 12 und 14 Uhr sind die beiden DFB- und Supercup Pokale auf der Aussichtsplattform zu sehen.

