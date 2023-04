Premiere in Leipzig: Erstmals weniger private Autos als im Vorjahr zugelassen

Leipzig. Zum ersten Mal überhaupt gibt es in Leipzig im Vergleich zum Vorjahr weniger Autos. Zwischen Januar 2022 und Januar 2023 sei die Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge (Kfz) um 611 gesunken, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Grundlage sind demnach Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes. Aus ihnen geht hervor, dass zwar 870 gewerbliche Autos mehr zugelassen wurden als noch vor einem Jahr. Die Zahl der privaten Wagen sank hingegen um 1481, woraus sich insgesamt ein Rückgang ergibt.

Insgesamt sind gegenwärtig 271.780 Kraftfahrzeuge in Leipzig zugelassen: der Großteil davon Pkw (233.712), gefolgt von Nutzfahrzeugen (22.086) und Krafträdern (15.981). Die Gesamtzahl sei minimal gestiegen (+0,2 Prozent) – das Plus käme aber ausschließlich von Nutzfahrzeugen und Krafträdern.

Mehr als jeder zweite Haushalt in Leipzig hat ein Auto

Auch wenn die Zahl der gemeldeten Kfz im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich geblieben ist, war in den vergangenen Jahren ein deutlicher Aufwärtstrend zu spüren: 2003 waren es mit knapp 219.000 noch etwa 53.000 weniger. 2013 lag die Zahl mit circa 235.000 noch rund 36.600 unter dem aktuellen Wert. Allerdings hat Leipzig seit 2005 auch etwa 130.000 Einwohnerinnen und Einwohner hinzugewonnen.

Betrachtet man die aktuellen Zulassungszahlen in Bezug zur Einwohnerzahl, haben im Schnitt 39 Prozent aller volljährigen Menschen ein Auto. Aufgeteilt auf die Haushalte besitzt mehr als jeder zweite einen Pkw (57 Prozent).

Mehr Autos am Stadtrand, weniger im Zentrum

Besonders wenige Autos sind in den innenstadtnahen Ortsteilen gemeldet: Nur 167 private Pkw je 1000 Einwohner sind in Volkmarsdorf vermerkt, 181 im Zentrum-Südost, 190 in Neustadt-Neuschönefeld und 195 im Zentrum. Die höchste Autodichte hat Burghausen-Rückmarsdorf mit 580 privaten Autos je 1000 Einwohnern, gefolgt von Baalsdorf (573), Hartmannsdorf-Knautnaundorf (572) und Althen-Kleinpösna (568).

Auch bei den Antriebsarten der gemeldeten Wagen gibt es deutliche Unterschiede: 68 Prozent fahren mit Benzin, 24 Prozent mit Diesel. Einen Hybrid-Antrieb haben 5,6 Prozent. Der Anteil an E-Autos ist mit 1,5 Prozent gering. Im Vergleich zum Vorjahr kamen den Angaben zufolge aber gut 900 hinzu – macht insgesamt 3850. Die gemeldeten Nutzfahrzeuge haben zu mehr als 80 Prozent Dieselmotoren.