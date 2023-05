﻿Leipzig erwartet Depeche Mode: Sascha Lange über das schon jetzt denkwürdige Konzert am Freitag

Leipzig. Sascha Lange ist Leipziger und seit 1984 Fan von Depeche Mode. Im Frühling 1988 erlebte er als 16-Jähriger die ikonische Synthie-Band aus Großbritannien beim legendären Ostberliner Konzert. 35 Jahre später hat er mehrere Bücher über die Band veröffentlicht. Im Oktober folgt mit „Depeche Mode Live“ (Aufbau) das nächste. Vorher wird Lange sich das Konzert an diesem Freitag in Leipzig nicht entgehen lassen. Wir sprachen mit dem 51-Jährigen vorab, was er vom Auftritt vor mehr als 70.000 Menschen erwartet – der am ersten Todestag des 2022 verstorbenen Gründungsmitglieds Andrew Fletcher stattfinden wird.

Seit Mitte der 80er-Jahre beschäftigen Sie sich mit Depeche Mode. Ihr wievieltes Konzert wird es am Freitag werden?

Wenn ich so durchrechne, sind es gar nicht so viele. Es gibt Depeche-Mode-Fans, die auf jeder Tour mindestens zehn Konzerte besuchen, manche planen ihren Jahresurlaub danach. Ich habe mich stattdessen lieber zu Hause mit ihren Studioalben beschäftigt. Ich gehe jetzt tatsächlich erst auf mein zehntes Depeche Mode-Konzert überhaupt. Mindestens einmal pro Tour, wenn sie in Leipzig gastieren, ist aber Pflicht.

Tickets für erstes Leipzig-Konzert gab es für 40 DM

Vor 30 Jahren hat die Band das erste Mal in Leipzig gespielt. Auch da waren Sie dabei.

Die erste Show im August 1993 auf der Festwiese war natürlich großartig, es war – nach dem Konzert 1988 in Ost-Berlin – damals das erste in Ostdeutschland nach dem Fall der Mauer. Im Vorprogramm waren Think About Mutation zu sehen – eine einstmals sehr hoffnungsvolle Leipziger Band. Das Ticket kostete damals übrigens 40 D-Mark, also etwa 20 Euro.

Zur Person Sascha Lange, geboren 1971 in Connewitz, wuchs in der Leipziger Südvorstadt auf. Er ist gelernter Theatertischler, ungelernter Musiker und promovierter Historiker. Sein Buchdebüt „DJ Westradio“ erregte 2007 bundesweit Aufmerksamkeit. Zusammen mit Dennis Burmeister veröffentlichte er 2013 das 2,5 Kilogramm schwere Standardwerk „Depeche Mode Monument“, das in sechs Sprachen übersetzt wurde, sowie 2018 „Behind The Wall – Depeche-Mode-Fankultur in der DDR“. Mit seinem Vater, dem Kabarettisten Bernd-Lutz Lange, verfasste er das Buch „David gegen Goliath – Erinnerungen an die Friedliche Revolution“, das 2019 erschien.Mehr zu Sascha Lange: scherbelberg.wordpress.com

Heute sind nicht nur die Preise für Tickets etwas anders. Was erwarten Sie vom Auftritt am Freitag?

Natürlich bin ich gespannt, was für Songs gespielt werden und wie die Band nach so langer Pause live rüberkommt. Die Verbindung von Band und Publikum ist während der Konzerte ja etwas ganz besonders, das kann man nicht beschreiben, man muss es erlebt haben. Darüber hinaus wird es natürlich auch ein Konzert ohne den verstorbenen Andrew Fletcher sein. Ich denke nicht, dass es musikalisch dadurch sehr anders wird, denn Fletchs musikalischer Beitrag auf der Bühne war ja eher gering. Allerdings wird er natürlich in der Depeche-Mode-Familie insgesamt fehlen.

Wer ist Depeche Mode? Depeche Mode gehören zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Bands der Popmusik-Geschichte. Sie haben mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft, eine weltweite Fanbasis und vor allem mit ihrem frühen, reduzierten Synthiepop-Sound Generationen begeistert und geprägt. Die Band wurde um 1980 in einem kleinen Ort östlich von London gegründet und schon kurze Zeit später entdeckt. Mit der dritten Single „Just Can’t Get Enough“ gelang der große Durchbruch. Ikonisch waren neben dem Sound auch die reduzierte, auf Schwarz-Weiß-Fotografie beschränkte Ästhetik der Band – die vom Fotografen und Filmemacher Anton Corbijn inszeniert wurde.

„Es wird nicht unbedingt traurig, aber melancholisch“

Am Freitag jährt sich der erste Todestag von Andrew Fletcher. Das wird wohl ein besonderer Moment in Leipzig werden, oder?

Fletchs Tod vor einem Jahr hat wirklich alle sehr geschockt, die sich irgendwie mit der Band verbunden fühlen. Er war ein wichtiger Teil der Depeche-Mode-Gang und fehlt sehr. Ich denke, es wird nicht unbedingt sehr traurig werden, aber doch sehr melancholisch. Zum Jahrestag passt der aktuelle Albumtitel „Memento Mori“ umso mehr, und ich denke, es wird dadurch sicher ein sehr intensiver Abend werden. So viel ich weiß, haben einige Fans – wie zum Beispiel der Fanclub aus Chemnitz – etwas in Vorbereitung, um den Tag zu würdigen.

Das Interesse an Depeche Mode ist gerade in der Region enorm, der Auftritt einer der größten auf der gesamten Europatour. Ist das Wohlwollen auch gegenseitig?

Darüber kann ich nur spekulieren, aber die Band spielt seit 1993 auf jeder Tour in Leipzig, es muss ihnen also hier wirklich gefallen. Die Festwiese bietet für so ein großes Konzert ja auch einen idealen Platz. Ich denke, ihnen wird spätestens bei dem Konzert 1993 aufgefallen sein, wie viele Fans sie in Leipzig und der Region haben und wie sehr die Band hier geliebt wird.

Die Musik der Band hat sich über die Jahre zum Teil erheblich gewandelt. Wie sehen Sie den aktuellen Ansatz?

Ich bin seit 1984 Depeche-Mode-Fan und gehöre zu der Fan-Fraktion, die dem Weggang von Alan Wilder 1995 hinterhertrauert, weil er musikalisch für die Band sehr wichtig war. Mit pop-orientierten Songs kann ich persönlich mehr anfangen als mit denen, die vom Blues beeinflusst wurden. Mit dem neuen Album „Memento Mori“ hat die Band nach meinem Eindruck erstmalig seit vielen Jahren wieder mehr Pop-Einflüsse zugelassen, ohne sich selbst aus den 80ern zu covern. Das finde ich sehr gelungen, und es zeigt, was für großartige Songwriter sie sind. Es ist ein wirklich sehr erwachsenes Album.

Martin Gore wird demnächst 63 Jahre alt, Dave Gahan 62. Muss man damit rechnen, dass es am Freitag ein Abschiedskonzert für Leipzig wird?

Die Band begleitet mich seit fast 40 Jahren, wenn ich auch nicht mehr der Hardcore-Fan aus den 80ern bin. Aber eine ganze Generation ist mit Depeche Mode aufgewachsen, für viele der Soundtrack ihres Lebens. Erfahrungsgemäß wird die Band nach dem Ende der Tour wieder eine längere Pause einlegen. Ich denke, wir werden frühestens in vier Jahren wissen, ob sie noch mal nach Leipzig kommen. Schön wäre es ja.

Konzert am 26. Mai in Leipzig: Der Einlass auf die Festwiese beginnt um 17 Uhr. Um 19.45 Uhr folgt der Support-Act Cold Cave, eine US-amerikanische Darkwave- und Synth-Pop-Band, die 2007 vom Sänger Wesley Eisold gegründet wurde. Depeche Mode selbst legt gegen 21 Uhr los, der Auftritt wird voraussichtlich bis circa 23 Uhr andauern. Alle Infos zu Anreise, Setlist, Tickets auf www.lvz.de.

