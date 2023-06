﻿Giebelwand im Kolonnadenviertel erinnert an verschwundene Ez-Chaim-Synagoge

Leipzig. Eine Idee, die bei einer Festwoche zu ihrer 100. Weihe entstanden ist, nimmt nun Gestalt an: Ab Freitag wird der derzeit triste Standort der ehemaligen Ez-Chaim-Synagoge im Leipziger Kolonnadenviertel wieder als Erinnerungsort sichtbar. An der Giebelwand des benachbarten Sparkassengebäudes wird ein großes Foto aus dem Innenraum der Synagoge angebracht, die damals die größte orthodoxe Synagoge Sachsens war.

Seit nahezu 20 Jahren bemühen sich der Bürgerverein Kolonnadenviertel sowie die Leipziger Notenspur, den auf einem Parkplatz Apels Garten 4 eher unscheinbaren Ort als Gedenkort zu etablieren. An einem ehemaligen Lagerhaus gab es schon einen Schaukasten sowie mehrere Erinnerungstafeln, die allerdings zerstört worden waren. Nun wird ein vandalismusgeschütztes Banner angebracht, das die gesamte Breite der Giebelwand einnimmt.

Blick ins Innere der Ez-Chaim-Synagoge: Die Synagoge wurde bei den Novemberpogromen in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 zerstört. © Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Die Ez-Chaim-Synagoge wurde in der Pogromnacht 1938 von den Nationalsozialisten in Brand gesteckt und durch das Feuer vollständig zerstört. 1922 eingeweiht, existierte die Ez-Chaim-Synagoge gerade einmal 16 Jahre. Sie gab vor allem jüdischen Menschen innere Heimat, die vor den schon Ende des 19. Jahrhunderts einsetzenden Pogromen im Osten Europas fliehen mussten.

Seit 2003 arbeitet der Bürgerverein Kolonnadenviertel die Historie des orthodoxen Gotteshauses auf. Die Erinnerung daran wird Teil des Leipziger Notenbogens. Dahinter verbirgt sich ein musikthematischer Stadterkundungsspaziergang, der 17 Stationen westlich des Stadtzentrums umfasst, von denen acht eng mit jüdischer Geschichte verbunden sind.

Notenbogen soll 2026 fertig sein

Ebenfalls in Planung ist ein Notenbogen-Soundwalk. Dafür haben Leipziger Schulen im letzten Jahr bereits Hörspiele für die Stationen mit jüdischer Thematik erstellt. Ziel des Notenspur-Vereins ist die Einweihung des Leipziger Notenbogens 2026, um diesen als Leipziger Beitrag zum sächsischen Themenjahr „Jüdisches Leben – Jüdische Kultur“ einzubringen. „Das ist weniger aufwendig als die Notenspur, da keine Edelstahlintarsien in den Boden kommen“, erklärt Schneider. Wichtig sei aber, dass das jüdische Leben im Stadtbild präsent sei.

So sah sie einst aus: die Leipziger Ez Chaim Synagoge: Am Freitag, 23. Juni, soll ein Giebelwand-Banner am Ort des Hauses die Erinnerung wach halten. © Quelle: Daniel Reiche

Einweihung zur Jüdischen Woche

Jetzt wird aber am Freitag (23. Juni, 13 Uhr) erst einmal das Giebelwand-Banner hochgezogen. Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung sowie die Sparkasse Leipzig haben die Realisierung unterstützt. Das Projekt ist der Teil der Jüdischen Woche, die dann am Sonntag offiziell eröffnet wird. „Besonders froh bin ich darüber, dass wir die Einweihung gemeinsam mit jüdischen Menschen begehen können, die in Leipzig trotz der schrecklichen Verfolgungsgeschichte im Nationalsozialismus wieder Heimat gefunden haben“, sagt Notenspur-Initiator Werner Schneider.

Und natürlich spielt – wie immer bei der Notenspur – Musik bei der Einweihung eine wichtige Rolle. Darüber hinaus wird ein Hörspiel einer Schülergruppe des Immanuel-Kant-Gymnasiums präsentiert, das sich mit der Erinnerung an die Ez-Chaim-Synagoge befasst. Gezeigt wird auch ein Modell der Synagoge, das in der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur angefertigt wurde. „Unsere Idee ist, die Synagoge in Metall zu gießen und aufzustellen – anlog zur Unikirche“, so Schneider. Das sei dann weniger vandalismusgefährdet.

