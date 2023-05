﻿Leipzig färbt sich schwarz: Wie WGT 2023 und Stadt miteinander verschmelzen

Leipzig. Manche Leipziger Zustände kann man riechen. Bärlauch heißt: Der Frühling ist bald da! Patchouli, der Duft dieses leicht nach Erde riechenden Parfüms, heißt: Endlich ist der Frühling da und vor allem: Es ist Wave-Gotik-Treffen (WGT).

Am Samstag also hing der Patchouli-Geruch über der Stadt und an manchen Orten war er besonders intensiv. Zum Beispiel vormittags am Augustusplatz. Dort hatten rund 30 Leichenwagen Aufstellung genommen, um später in einem Korso in Richtung Südfriedhof zu fahren. „Ja genau, und hier ist noch einer drin“, ruft eine Frau und zeigt auf ein im offenen Bestattungsfahrzeug gebettetes Skelett.

Robert Besken aus Groß-Umstadt verreist mit seinem ehemaligen Leichenwagen aus Belgien besonders häufig zu Friedhöfen. © Quelle: André Kempner

An seinem Wagen mit dem Kennzeichen „DI – ED 1“ steht Robert Besken und klärt auf: Nein, mit seinem Auto werden keine Leichen transportiert. „Das wäre auch gar nicht erlaubt, denn Leichenwagen dürfen in Deutschland ausschließlich zu Bestattungszwecken verwendet werden“ – also nicht nebenher etwa noch als Kunstobjekt im Leipziger Zentrum. Ja, fährt Besken fort, früher war sein Auto zum Totentransport im Einsatz. Und ja, er schlafe da beim Campen manchmal drin, da habe man viel Platz. „Das ist schon ein bisschen Luxus und überhaupt nicht spooky“. So wie er machen es manche hier, aber nicht alle. „Das ist das perfekte Auto für uns, aber es ist eben nur ein Auto“, sagt Constanze Hahn und ihr Mann ergänzt: „Ich schlaf doch auch nicht in einem Eiswagen.“

Das Zentrum des WGT ist zwar im Agra-Park. Aber die Fans der Gothic-Szene sind am Pfingstwochenende überall in der Stadt zu sehen: einfach so, als viel fotografierte Flaneure. Oder an Orten wie dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Dort wird in diesem Jahr erstmals anlässlich des WGT der Markt „Dark Affair“ veranstaltet. Es werden ausgefallene Brautkleider in Schwarz feil geboten, Fetisch-Artikel und die Hüte von Designerin Transylvania Boucké. „Vielen in der Szene geht es zu Festivals wie dem WGT darum, für ihr Outfit gelobt zu werden“, sagt sie. Um die 500 Euro kosten ihre Kreationen – „weniger, als sie müssten“, sagt die Künstlerin, die ihr Geld ansonsten mit der Fertigung von Bühnenkostümen verdient. Da sie selbst Teil der Szene sei und die Leute so sehr möge, passe sie die Preise ihrer Gothic-Artikel nach unten an.

Hutdesigerin Transylvania Boucké © Quelle: Andre Kempner

Wenn es den idealen Ort und die perfekte Zeit gibt, um die Kuriositäten der Verschmelzung von Stadt und WGT am besten zu beobachten, dann ist es Samstagnachmittag, kurz nach 13 Uhr in der Kleingartensparte „Dr. Schreber e.V.“ Während im Biergarten der Anlage Fußballfans von RB Leipzig und Schalke 04 ihre Bratwürste kauen, kommen die ersten Steampunks an – also Menschen, die eine der vielen Ausdrucksarten der Gothic-Szene für sich gewählt haben: im Stile von Industrialiserung und Gründerzeit, grob gesagt. Nach dem Viktorianischen Picknick am Freitag ist hier jetzt das Steampunk-Picknick. Ein Mann schiebt seine aus Steuerrad, Glaskolben und diversen Metallteilen selbst gebaute Maschine zur Wiese des Schrebervereins. „Eigentlich sind Räder hier verboten“, scherzt ein Kleingärtner, den die Maschine rollt auf vier Rädern. „Aber heute machen wir mal eine Ausnahme.“

Reisen regelmäßig aus dem Norden Deutschlands zum WGT nach Leipzig: Rico, Dorit, Jo, Jeanette und Susi © Quelle: André Kempner

Jeanette ist mit ihren Freunden aus dem Norden angereist, aus Greifswald und aus der Prignitz. Sie sind jedes Jahr dabei, denn hier sei man „endlich unter normalen Menschen.“ Ihre Outfits – barocke Kleidung, eher so an der Grenze zwischen viktorianischem Stil und Steampunk, sagen sie – würden sie gerne viel öfter tragen, „weil es Ausdruck unseres Lebensgefühls ist, nicht zur breiten Masse zu gehören.“ Aber im Krankenhaus etwa, wo Jeanette arbeitet, sei es auch schlicht unpraktisch. Jon, der Lehrer ist, kommt häufiger in einem Anzug wie den, den er heute trägt, ins Klassenzimmer. „Die Schüler akzeptieren meine Andersartigkeit“, sagt er. Bei den Kolleginnen und Kollegen sei es eher so 50:50.

Entwirft Outfit und Make-up zusammen mit ihrer Oma: die Leipzigerin Angelina Lutz © Quelle: Andre Kempner

Es ist aber nicht nur so, dass die Gothic-Szene regelmäßig zum WGT das Straßenbild und die Atomsphäre in Leipzig bestimmt – für manche Menschen in der Stadt ist der Einfluss nachhaltiger. Für Angelina Lutz zum Beispiel. In der Familie der 16 Jahre alten Leipzigerin gibt es eigentlich keine Gothic-Tradition – aber es gibt das WGT. „Mich hat das immer fasziniert, wie toll die Leute aussehen, die dann in der Stadt unterwegs sind“, sagt Lutz. 

Vor fünf Jahren sei sie dann das erste Mal selbst unterwegs gewesen. „Wir haben ganz klein angefangen, mit nicht viel mehr als einem schwarzen T-Shirt und Hose“, sagt Lutz und mit „wir“ meint sie sich und ihre Oma, die die Outfits näht und mit über das Make-up nachdenkt. Vom schwarzen T-Shirt ist Lutz lange weg – dieses Mal trägt sie ein weißes Kleid, selbst gebastelte Flügel und einen Haarschmuck mit Blumen und Hörnern.

