Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht am Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig. Vor dem Leipziger Hauptbahnhof hat es am vergangenen Freitag einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gegeben. Wie die Polizei mitteilte, war ein 44-Jähriger am 16. Dezember mit einem Lkw auf dem rechten der beiden Linksabbiegerstreifen des Willy-Brandt-Platzes unterwegs, um in Richtung der Brandenburger Straße zu fahren. Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 72-Jähriger mit einem blauen BMW neben ihm auf dem linken der beiden Rechtsabbiegestreifen in Richtung des Georgiringes.

Weil auf dem rechten Fahrstreifen der beiden Rechtsabbiegespuren ein Fahrzeug stand, fuhr ein unbekanntes schwarzes Auto (laut Polizei vermutlich ein Opel Astra oder Corsa) ohne Ankündigung und ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, in den Fahrstreifen des BMW-Fahrers. Dieser wich nach links aus, um einen Zusammenstoß mit dem Opel zu vermeiden. Dabei stieß er aber seitlich gegen den neben ihm fahrenden Lastwagen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Fahrerin fuhr weiter ohne anzuhalten

Der Opel fuhr nach Polizeiangaben weiter, ohne anzuhalten. Am Steuer soll eine junge Frau mit schwarzen Haaren gesessen haben. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Opel oder dessen Fahrerin machen können, werden gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Tel. (0341) 255 - 2850 (tagsüber) sonst 255 – 2910, zu wenden.

Von lg