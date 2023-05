Kidical Mass: Fahrrad-Demo setzt sich für rad- und kinderfreundliche Stadt ein

Leipzig. Hunderte Menschen haben sich am Sonntag für ein rad- und kinderfreundliches Leipzig eingesetzt. Mit teils bunt geschmückten Fahrrädern und lautem Klingeln fuhr der Protestzug am Nachmittag als Teil der Kidical Mass durch die Messestadt. Startpunkt war das Bundesverwaltungsgericht. Danach ging es etwas sechs Kilometer über den Innenstadtring bis zum Clara-Zetkin-Park.

Unter dem Motto „Straßen sind für alle da“ setzt sich die Initiative Kidical Mass seit mehreren Jahren in Deutschland und Europa für kinderfreundliche Straßen ein. Am ersten Maiwochenende gab es Aktionen unter anderem in Chemnitz, Dresden, Halle, Erfurt und Berlin. Aber beispielsweise auch in Barcelona, Lissabon, Paris, Zürich oder Athen waren Demos geplant.

Hintergrund sind Forderungen nach sicheren Fahrradwegen vor allem für junge Verkehrsteilnehmer. Konkret werden etwa geschützte oder baulich getrennte, breite Radwege gefordert, oder auch Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen innerorts sowie Schulstraßen ohne Autoverkehr. In Leipzig organisieren die Initiative Verkehrswende Leipzig, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) sowie der Umweltbund Ökolöwe die Kidical Mass.