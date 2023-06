Radeln mit dem OBM: Jung lädt zur gemeinsamen Fahrradtour

Heizungsgesetz

In Berlin ringt die Koalition verbissen um Details des neuen Heizungsgesetzes. Doch in Sachsen wächst die Verunsicherung bei Hausbesitzern. Installationsfirmen können die Nachfrage nach Gasthermen kaum bedienen. Warum ist das so? Ein Leipziger Hausbesitzer erklärt die Gründe.