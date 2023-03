﻿Fall Nicole Z.: Mutmaßlicher Täter schuldunfähig – Staatsanwalt fordert Sicherungsverfahren

Die Polizei am Leichenfundort auf dem Bahngelände an der Rosa-Luxemburg-Straße in Leipzig. (Archivbild vom 16. März 2020)

Leipzig. Fast drei Jahre ist es her, dass ein lebloser Körper in einem Bahnareal im Leipziger Osten von Passanten gefunden wurde. Nun meldet die Staatsanwaltschaft Leipzig, dass die Ermittlungen abgeschlossen sind. Beim Landgericht wurde zudem die Durchführung eines Sicherungsverfahrens gegen den Beschuldigen beantragt – weil der mutmaßliche Täter zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen sein soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fall Nicole Z: Staatsanwaltschaft geht von Schulunfähigkeit aus

Mitte März 2020 kam es im Bereich der Bahngleise nahe der Rosa-Luxemburg-Straße in Leipzig zu einem Tötungsdelikt. Dem zur Tatzeit 19-jährigen Beschuldigten wird zur Last gelegt, in der Nacht vom 14. auf den 15. März 2020 eine 25-jährige Frau getötet und somit einen Totschlag begangen zu haben, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft vom Dienstag. Bei dem Opfer handelt es sich um Nicole Z, wie das Landgericht Leipzig auf LVZ-Anfrage bestätigt.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat nach Abschluss der Ermittlungen beim Landgericht Leipzig (Jugendkammer) die Durchführung eines Sicherungsverfahrens beantragt. Hintergrund ist, dass die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass der Beschuldigte die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat. In solch einem Fall kann keine strafrechtliche Anklage erhoben werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besondere Verfahrensart könnte für Verwahrung sorgen

Um trotzdem Maßregeln der Besserung und Sicherung gegen den mutmaßlichen Täter anordnen zu können, nutzt die Staatsanwaltschaft eine besondere Verfahrensart innerhalb des Strafrechts: das Sicherungsverfahren. Statt einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe kann die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Erziehungsanstalt in Betracht gezogen werden. Dies soll nun geprüft werden.

Lesen Sie auch

Laut der Staatsanwaltschaft ist der Beschuldigte derzeit bereits in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Fragen zum weiteren Fortgang des Strafverfahrens konnte das Landgericht Leipzig zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten.

Gegen einen weiteren zur Tatzeit 32-jährigen Beschuldigten wurde das Verfahren nach § 170 Abs. 2 Strafprozessordnung eingestellt, da diesem eine Tatbeteiligung nicht mit der für eine Anklage notwendigen Sicherheit nachgewiesen werden konnte.