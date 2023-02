Leipzig: Falsche Polizisten betrügen Rentner-Ehepaar

Ein Mann und eine Frau haben sich am Donnerstag in Leipzig als Polizisten ausgeben. Die Betrüger erschlichen sich im Stadtteil Lößnig die EC-Karte eines Ehepaares.

Leipzig. Nach falschen Bankmitarbeitern sind jetzt in Leipzig auch falsche Polizisten unterwegs, um Menschen Geld abzunehmen. So klingelten am Donnerstag um 13 Uhr ein Mann und eine Frau an der Tür eines 88 und 91 Jahre alten Ehepaares in Lößnig. Die Besucher stellten sich als Polizeibeamte vor und fragten nach der Geldkarte des Ehepaares.

Da die Senioren im vergangenen Jahr Opfer einer Betrügerei mit ihrer EC-Karte geworden waren, schenkten sie den vermeidlichen Polizisten Glauben und übergaben ihnen ihre Geldkarte.

Die falschen Polizisten verschwanden damit und kurze Zeit später entdecken die Lößniger, dass von ihrem Konto eine niedrige vierstellige Summe abgehoben worden war.