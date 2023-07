﻿Falscher Amok-Alarm an Leipziger Schule: Kripo sucht Hinweisgeber

Leipzig. Nach dem falschen Amok-Alarm am Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium in der Tarostraße im Zentrum-Südost ist der Hinweisgeber noch immer unbekannt. Wie die Polizei auf LVZ-Anfrage am Freitag mitteilte, sei die Identität des Unbekannten weiterhin Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Über die Notruf-App „Nora“ war am Donnerstag gegen 10.30 Uhr ein Hinweis eingegangen, wonach zwei verdächtige Personen im Umfeld der Schule gesichtet worden seien. Die Polizei war daraufhin mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort, darunter auch Spezialkräfte für lebensbedrohliche Einsatzlagen (lebEL). Es wurde ein Sperrkreis um das Gymnasium gebildet und eine Evakuierung des Gebäudes veranlasst.

Gleichgelagerte Fälle in Berlin und München

Bei der Durchsuchung von Schule und Umfeld konnten allerdings keinerlei Anhaltspunkte für eine Gefährdungslage ermittelt werden. Gegen 14.30 Uhr gab die Polizei das Schulgebäude wieder frei. Am heutigen Tag habe es keinerlei Maßnahmen mehr an dem Gymnasium gegeben, so die Polizei.

Etwa zur selben Zeit war am Donnerstag auch in München ein falscher Amok-Alarm für eine Grundschule ausgelöst worden. Ende Juni betraf es eine Schule in Berlin-Kreuzberg. In beiden Fällen wurde der Hinweis ebenfalls über die Nora-App lanciert.

