„Falscher“ Zebrastreifen in Plagwitz – Behörden lassen Privatinitiative übermalen

Leipzig. Im Stadtteil Plagwitz ist am vergangenen Wochenende ein neuer Fußgängerüberweg entstanden. Allerdings wurden die Markierungen mit wasserfester weißer Farbe nicht von offizieller Seite durchgeführt und sind auch nicht durch die Straßenverkehrsbehörde genehmigt gewesen.

Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage erklärte, waren die weißen Streifen auf dem Asphalt von einer Streife am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr auf der Gießerstraße unweit der Kreuzung zur Industriestraße entdeckt worden. An dieser Stelle ist der Straßenverlauf aufgrund einer Biegung unübersichtlich und stellt Fußgängerinnen und Fußgänger beim Überqueren der Straße vor Herausforderungen.

Da der Zebrastreifen allerdings nicht von den Behörden auf die Straße gebracht worden war und deshalb widerrechtlich in den Straßenverkehr eingreift, wurde er übermalt. „Wir haben ihn mit gelber Farbe durchgestrichen“, so die Polizeisprecherin. Es wurde nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung ermittelt.