﻿Helau und Alaaf! Das sind die Faschingspartys in Leipzig

Leipzig ist zwar nicht Köln, aber Fasching gefeiert wird dennoch in der Messestadt. Wir haben eine Übersicht der karnevalistischen Partys in der fünften Jahreszeit zusammengestellt.

Leipzig. Die studentischen Elferräte der Messestadt feiern die fünfte Jahreszeit mit Mottopartys in ganz Leipzig – nach zwei Jahren pandemiebedingter Absagen dürfen die Studierenden und ihre Freunde wieder mit viel Konfetti und Remmidemmi in großen Sälen tanzen.

Auf die beiden (nunmehr ausverkauften) Abendveranstaltungen der zukünftigen Mediziner im Werk 2 hatte es einen großen Ansturm gegeben, nachdem der 65. DHfK-Fasching, der zuerst wegen hoher Eintrittspreise in die Schlagzeilen kam und dann abgesagt wurde. Dennoch gibt es Alternativen für die Freunde der Kostümierung. Wir haben eine Übersicht der studentischen Faschingspartys und der Veranstaltungen der Leipziger Karnevalsvereine zusammengestellt.

Ba-Hu-Fasching im Werk 2

Impression vom Fasching des Ba-Hu-Elferrats im vergangenen Jahr © Quelle: E.S. Photographie

Der 69. Ba-Hu-Fasching, dessen Geschichte mit den Studenten der damaligen Hochschule für Bauwesen Leipzig in den Fünfzigerjahre beginnt, findet am 10. Februar in der Leipziger Kulturfabrik Werk 2 statt. Gefeiert wird die 1980er-Jahre-Party mit Programm und Band – unter dem Motto „80s in the air tonight“. Einlass 20 Uhr, Beginn 21.11 Uhr.

Preise: 6 Euro ermäßigt, 8,50 Euro regulär.

Tickets: Eintrittskarten gibt es vor Ort in der Mensa Academica der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Karl-Liebknecht-Straße 145, 04277 Leipzig) am 8. und 10. Februar 11 bis 14 Uhr und Online auf der Ba-Hu-Webseite!

Bio-Fasching in der Moritzbastei

Karten für den Bio-Fasching 2023 gibt es montags bis freitags 11 bis 14 Uhr in der Mensa am Medizincampus in der Liebigstraße. © Quelle: Bio11erRat Leipzig e.V.

Der Bio11erRat Leipzig feiert seinen Fasching an zwei Abenden in der Moritzbastei. Wie Theodor Seidel, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Vereins, sagte, hätten die Leute wieder Lust auf einen „richtigen“ Fasching und auch der Elferrat freue sich auf die Bühne in Leipzigs bekanntestem Kulturzentrum direkt neben der Universität.

Termine: 9. und 10. Februar, Moritzbastei

Tickets: Hier kauft ihr vorab im Online-Shop! Wer seine Eintrittskarten lieber ausgedruckt mag, der schaut in der Mensa am Medizincampus, Liebigstraße 23/25, 04103 Leipzig, montags bis freitags 11 bis 14 Uhr, vorbei.

Sorabija-Fasching im Anker

Die sorbische Studentenverbindung Sorabija gibt bekannt, ihren Fasching ohne Schnickschnack und großen technischen Aufwand am 11. Februar im Anker Leipzig zu feiern. In gemütlicher Atmosphäre will der Elferrat mit schauspielerischer Leistung und lustigen Gesängen die Gäste begeistern.

Termin: 11. Februar, 20 Uhr im Anker Leipzig, Renftstraße 1, 04159 Leipzig

Tickets: Vorverkauf in der Mensa am Park am 7. Februar. Studis zahlen 6 Euro, alle anderen 8 Euro. Abendkasse: 7/9 Euro.

https://youtu.be/5wARRAF35fU

Vom CC-AS 1981 bis zum Portitzer Carneval Klub 1985 – so feiern die Leipziger Vereine den Fasching

Die Mitglieder der Leipziger Karnevalsvereine sind stolz darauf, das Brauchtum zu pflegen und weiterzutragen. © Quelle: FKLK

Der Leipziger Karnevalsverein „CC-AS 1981“ feiert vier große Faschingsveranstaltungen unter dem Motto „Wir sind jetzt wieder fit und reißen alle mit“: 11., 16. (Weiberfasching), 18. und 20. Februar (Rosenmontag), jeweils 18 Uhr Einlass, Beginn 19.11 Uhr.

Die jüngsten Närrinnen und Narren sind zur Kinder-Party „Ahoi Piraten, ahoi“ am 4. Februar, 15 Uhr eingeladen. Die Kartenverkauf findet direkt vor der Veranstaltung statt – Kinder 4, Erwachsene 5 Euro. Veranstaltungsort der CC-AS-Events sind die Miltitzer Rosensäle, Neue Leipziger Straße 59, 04205 Leipzig.

Karten für die Abendveranstaltungen: Per E-Mail an ticketservice@cc-as.de oder mobil unter 01575 2282 871

Leila Helau! schallt es am 17. und 18. Februar ab 20 Uhr durch das Brauhaus Napoleon in der Prager Straße 233 in 04289 Leipzig. Der Connewitzer Carneval Club (CCC) präsentiert sein Programm „Theater und Kino in unserer Stadt – beim CCC heißt es Film ab“. Auch das Leipziger Faschingsmaskottchen Löwin Leila alias Yvette Schönherr freut sich auf einen geselligen Abend, der mit einem DJ eine lange Nacht verspricht.

Tickets für 15 Euro gibt es im Vorverkauf unter Telefon 0173 5665322 oder im Lederhaus Maiczak, Markt 17, 04109 Leipzig. Abendkasse: 17 Euro.

Beim Portitzer Carneval Club (PCC) heißt es nach zwei Corona-Jahren „The Show Must Go On“. Dass die Show geht weiter und der Verein erstmalig am 16. Februar (ab 19.11 Uhr) einen Weiberfasching auf die Beine stellt, freut nicht nur die Portitzer Karnevalisten. Karten für die Ladys-Party unter dem Motto „Hier brennt die Hütte“ gibt es noch zum Preis von 10 Euro. Pro Ticket bekommt jeder Gast einen 10-Euro-Getränkegutschein.

Wer auf der Faschingsdisco am 17. Februar tanzen will, der hat gute Chancen – hier gibt es noch Karten im Vorverkauf! Wer dagegen am 10. Februar mitfeiern will, muss schnell sein. Für die große Faschingsparty in der Grundschule Portitz, Göbschelwitzer Weg 1, 04349 Leipzig gibt es nur noch wenige Restkarten.

Tickets: Über die Verein-Webseite (Karten bestellen), per Telefon 0341 921 8541 (mit Anrufbeantworter) oder Handy 0177 547 6009.