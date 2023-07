Leipzig bekennt Farbe(n): Regenbogenflagge wird vor dem Neuen Rathaus gehisst

Leipzig. Am Freitag lädt die Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig, Skadi Jennicke, ein, dem Start der Programmwoche um den Christopher Street Day (CSD) beizuwohnen: Zu deren Auftakt wird um 16 Uhr die Regenbogenflagge vor dem Neuen Rathaus gehisst. Dort wird sie die ganze folgende Woche wehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leipzig: Start der CSD-Woche am Freitag

Vom 7. Juli bis 15. Juli ist von den Organisatorinnen und Organisatoren ein vielfältiges Programm im Rahmen des CSD auf die Beine gestellt worden. Mit dem Hissen der Flagge beginnt diese Woche, mit der großen Parade und Demonstration auf dem Augustusplatz am 15. Juli endet sie.

Laut Stadt will Kulturbürgermeisterin Jennicke mit dem Hissen der Flagge ein Zeichen setzen. „Die Zunahme an politisch motivierten Gewalttaten ist erschreckend. Wir dürfen nicht zulassen, dass antidemokratische Kräfte Menschen in unserer Gesellschaft diffamieren und Hetze für ihre populistischen Ziele betreiben. Von einer vorurteilsfreien Gesellschaft profitieren alle Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt“, so Jennicke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Regenbogenflagge gilt, laut GEO, seit den 1970er-Jahren als Symbol für die Lesben- und Schwulenrechtsbewegung. Heute ist sie mehr noch ein Zeichen der gesamten LGBTQI+-Bewegung (engl. Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Trans, Queer und Inter +) und drückt den Kampf der Menschen um einen gleichberechtigten Platz in einer Gesellschaft frei von Diskriminierung, aus. Der Begriff Christopher Street Day stammt von einem der wichtigsten Aufstände queerer Menschen, in New York, in der Christopher Street. An diese Kämpfe, ebenso, wie die, die immer noch täglich von Menschen geführt werden, wird damit gedacht und erinnert.

Am Freitag wird außerdem auch die Flagge der „Mayors for Peace“ gehisst, womit die Stadt Leipzig ein Zeichen gegen Atomwaffen setzen will.

LVZ