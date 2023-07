Feuerwehr löscht Feldbrand im Leipziger Norden

Leipzig. Etwa 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Leipzig haben am Samstag einen Feldbrand im Norden der Messestadt gelöscht. Auf etwa 1000 Quadratmetern war eine Fläche im Gewerbegebiet Seehausen nahe der Paul-Beiersdorf-Straße in Brand geraten. Das teilte die Leitstelle der Feuerwehr am Sonntag auf LVZ-Anfrage mit.

Die Berufs- und die Freiwillige Feuerwehr der Stadt wurden gegen 16 Uhr alarmiert. Sieben Fahrzeuge waren vor Ort. Die Flammen waren um 18 Uhr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit unklar.

Erst Mitte des Monats hatte es in Seehausen bereits einen Feldbrand gegeben. Am 16. Juli brannte ein Feldstück zwischen Bahnlinie und Autobahn A14. Darüber hinaus kam es in den vergangenen Wochen im Raum Leipzig zu mindestens acht Feldbränden. Der Schaden für die Umwelt und die Landwirtschaft ist hoch.

LVZ