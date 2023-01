﻿Neue Pläne für den Zwenkauer See: Feriendörfer, Campingplatz, Segler-Stützpunkt

Das Nordufer des Zwenkauer Sees in der Region Leipzig sieht auf weiten Strecken wie Ödland aus, soll sich aber schon bald in ein Naherholungsgebiet verwandeln. Zuletzt war es um den touristischen Ausbau still geworden – nun liegen konkrete Pläne für einen 38-Hektar-Bereich vor.

Leipzig. Viele Leipziger wissen gar nicht, dass ihre Stadt bis zum Nordufer des Zwenkauer Sees reicht. Denn um die früheren Tagebaugebiete, die sich südlich des Freizeitparks Belantis und der Autobahn 38 befinden, war es in den vergangenen Jahren ziemlich still. Doch das ändert sich nun. Auf dem karg bewachsenen Offenland soll – mit 35 Meter Abstand zum Wasser – eine Anlage für Naherholung und Tourismus entstehen, außerdem ein Segelsport-Zentrum für Leipzig.

Bürger bekommen frühzeitig Gelegenheit zur Mitgestaltung

Der Zweckverband Neue Harth, in dem sich die Städte Leipzig und Zwenkau zusammengeschlossen haben, gab im Dezember 2022 grünes Licht für die frühzeitige Bürgerbeteiligung zu dem Vorhaben. Vom 30. Januar bis zum 17. Februar 2023 werden die vorläufigen Pläne in beiden Rathäusern ausgestellt (in Leipzig noch zusätzlich im Stadtbüro am Burgplatz). Die Verbandschefs, also Leipzigs Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) und Zwenkaus Bürgermeister Holger Schulz (CDU) laden die Einwohner ein, diese Gelegenheit zur Mitgestaltung zu nutzen.

Einen ersten Anlauf, am Nordufer des Zwenkauer Sees ein Naherholungszentrum zu etablieren, gab es schon zur Jahrtausendwende. Doch er versandete bald wieder. Erst 2014 fand ein Wettbewerb zur Gestaltung der 38 Hektar umfassenden Teilfläche statt. Das Dresdner Planungsbüro Hamann+Krah als Gewinner erstellte daraufhin einen Masterplan, der jüngst aktualisiert wurde. Zum Beispiel nimmt er jetzt Rücksicht auf neue Vorschriften zu den Ufer-Verfügbarkeiten und auf einige inzwischen gewachsene Birken-Gruppen.

Diese Karte zeigt einen Teil des Vorentwurfs, der jetzt zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung freigegeben wurde. Geplant sind am Nordufer des Zwenkauer Sees unter anderem ein Segler-Zentrum (links), zwei kleine Feriendörfer und ein Campingplatz (rechts angeschnitten). © Quelle: Zweckverband Neue Harth

„Im Grunde haben die Architekten in die Lücken hineingeplant, um möglichst keine Konflikte mit dem Naturschutz aufkommen zu lassen“, erläutert Verbandsgeschäftsführer Heinrich Neu. Der Umfang der zwei künftigen Feriendörfer habe sich noch mal verringert, ihre Lage sei etwas nach Osten gewandert. Der komplett öffentliche Uferbereich solle mehrere Strände und naturbelassene Abschnitte für verschiedene Nutzergruppen erhalten. Ganz im Westen (Richtung Knautnaundorf) ist ein Segler-Stützpunkt vorgesehen, dessen Betrieb die Stadt Leipzig einem Sportverein übertragen will.

Seedorf mit 29 Häusern, zehn Wohnungen und einem Minimarkt

Etwa in der Mitte liegt das „Hafendorf“ mit Anlegesteg für Passagierschiffe, Restaurant, Café, Herberge, Vereinsräumen, Boots- und Fahrradverleih. Die 32 Ferienhäuser und etwa 30 Ferienwohnungen werden hier so geplant, dass alle einen schönen Ausblick auf den See bieten. Ebenfalls am Ufer gelegen folgt bald das „Seedorf“ mit wahrscheinlich 29 Ferienhäusern, zehn Ferienwohnungen und einem Minimarkt. Dieses Dorf soll mit Spiel- und Sportanlagen sowie der Anhöhe „Schöne Aussicht“ besonders Aktivurlauber ansprechen.

Der Masterplan von 2015 umriss schon grob die Nutzungen für das Gebiet rings um die Autobahn 38 - samt des nördlichen Uferbereichs vom Zwenkauer See, der nun im Westen ein Segler-Zentrum und Feriendörfer erhalten soll. © Quelle: Dirk Hamann

Zufahrt erfolgt über Autobahnabfahrt „Leipzig – Neue Harth“

Ganz im Osten schließt sich ein gut ausgestatteter Camping- und Caravaningplatz an. Für Naturliebhaber entstehen dort noch kleine „Aktivhäuser“. Alles das soll sich der Landschaft unterordnen und mit ihr verbinden. Das Naherholungsgebiet bekommt im Norden große Biotopflächen, erklärt Geschäftsführer Neu. Die Zufahrt erfolge über den Kreisverkehr südlich der Autobahnabfahrt „Leipzig – Neue Harth“, ende für Autos aber schon auf einem Parkplatz mit Mobilitätshub vor dem Erholungsgebiet. Die Lösung wäre also ähnlich wie am Nordstrand-Parkplatz vom Cospudener See.

Investor ist die Sächsische Seebad Zwenkau GmbH

Flächeneigentümer und Investor für das ganze Gelände ist die Sächsische Seebad Zwenkau GmbH (SSZ), die schon große Flächen an anderen Uferabschnitten des Gewässers entwickelt hat. Wenn alles gut läuft, könnte der Bebauungsplan „Neue Harth-Süd“ 2024 beschlossen werden und die Arbeiten vor Ort 2025 starten, so der Zweckverband.

Auch auf der Verbands-Internetseite werden die Unterlagen zu den Planungen unter https://neue-harth.leipzig.de veröffentlicht.