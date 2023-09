﻿Festpreis für Taxifahrten ist in Leipzig vorerst kein Thema

Leipzig. Taxifahren zum Festpreis anstelle des bislang üblichen Entfernungstarifs wird es so schnell in Leipzig nicht geben. „Das Leipziger Taxigewerbe ist kein Fan vom Festpreis“, erklärte Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) am Mittwoch in der Ratsversammlung auf eine Anfrage der SPD-Fraktion.

Diese wollte wissen, ob es auch in Leipzig Überlegungen gibt, eine Festpreisoption, wie sie Taxikunden seit diesem Monat in München haben, einzuführen. „Aktuell ist dies nicht der Fall“, so Rosenthals Antwort.

Letzte Taxipreis-Erhöhung im vergangenen Jahr

Schon im Juni 2021, kurz nach der Modernisierung des Personenbeförderungsgesetzes, hätten die Vertreter des Leipziger Taxigewerbes die Einführung von Festpreisen beziehungsweise eines Tarifkorridors einheitlich abgelehnt, obwohl dies seitdem möglich ist. Auch beim letzten Antrag der Taxiunternehmen zu einer Tariferhöhung im Februar 2022 sei dies kein Thema gewesen. Die Fahrpreise für Taxis im sogenannten Pflichtfahrgebiet Leipzig werden vom Stadtrat festgelegt, da es sich bei dem Angebot um einen Bestandteil des öffentlichen Personennahverkehrs handelt.

Eine aktuelle Umfrage des Ordnungsdezernates unter Taxiunternehmen im Zuge des Starts des Münchener Modells habe erneut keinen Handlungsbedarf für Leipzig angezeigt. Das Thema Festpreise, so die Haltung der Betriebe, soll für bestimmte Strecken frühestens mit der nächsten Änderung der Beförderungsentgeltverordnung auf die Tagesordnung kommen. Wann das Taxigewerbe allerdings Tariferhöhungen beantragen wird, sei derzeit nicht absehbar.

München hatte Anfang dieses Monats als erste Stadt in Deutschland Festpreise für Taxifahrten eingeführt.

So funktioniert der Taxifestpreis in München

Wer sein Taxi bestellt, beispielsweise über Telefon, App, E-Mail oder SMS, kann dort den Festpreis nutzen. Dieser darf bis zu 20 Prozent über beziehungsweise 5 Prozent unter dem eigentlichen Grund- und Kilometerpreis liegen. Fahrgäste wissen so schon beim Einsteigen, was sie die Taxifahrt genau kostet und müssen keine Angst mehr vor Überraschungen haben, weil etwa im Falle von Staus oder Umleitungen der vom Taxameter angezeigte Preis unerwartet in die Höhe schnellt. Taxiunternehmen in der bayrischen Hauptstadt wollen damit konkurrenzfähig gegenüber Mobilitätsdienstleistern wie Uber bleiben, die schon länger mit Erfolg zu Festpreisen fahren und den Beförderungstarifen für Taxis nicht unterliegen.

SPD-Stadtrat Andreas Geisler appellierte an Ordnungsbürgermeister Rosenthal, nicht darauf zu warten, bis die Taxiunternehmen von sich aus Festpreise beantragen. „Es gibt da viel Unwissen“, sagte Geisler. Dies habe ihm eine Beratung des Verkehrsausschusses der Industrie-und Handelskammer mit dem Taxigewerbe am vergangenen Dienstag gezeigt. Es wäre sinnvoll, das Gespräch zu suchen und den Taxibetrieben aufzuzeigen, „welche Chancen dem Thema innewohnen“. Rosenthal: „Ich kann gerne für die bayrische Variante werben.“

