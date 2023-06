Leipzig-Schönau: Mehrfamilienhaus wegen Balkonbrand evakuiert

Leipzig. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstagmorgen auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Leipziger Stadtteil Schönau ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Sonntag mitgeteilt hat, war aufgrund der Hitzeentwicklung die Glasscheibe der Terrassentür zersprungen, wodurch der Rauch in die Wohnung zog und die Räume verrußte.

Das Mehrfamilienhaus musste evakuiert werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwache West konnten den Brand zügig löschen. Die Wohnung des 47-jährigen Mieters ist derzeit nicht bewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten später in ihre Wohnungen zurück.

Der entstandene Sachschaden ist noch nicht abschließend beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen und prüft den Einsatz eines Brandursachenermittlers.

LVZ