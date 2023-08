Feuer im Minigolf-Vereinsheim in Probstheida wurde absichtlich gelegt

Leipzig. Das Feuer im Vereinsheim des 1. Bahnen-Golf-Clubs Leipzig in Probstheida ist absichtlich gelegt worden. Das teilte Polizeisprecherin Sandra Freitag am Mittwoch auf LVZ-Anfrage mit. Es würden strafrechtliche Ermittlungen „wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung“ geführt. Das Gebäude nahe des Bruno-Plache-Stadions an der Connewitzer Straße wurde in der Nacht zum 10. August durch ein Feuer komplett zerstört.

Laut Sandra Freitag hatten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Vereinsgelände verschafft und brachen anschließend die Tür des Gebäudes auf. „In der weiteren Folge wurde nach bisherigen Erkenntnissen vorsätzlich ein Feuer entfacht.“ Weitere Informationen kann die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht geben.

Bahnen-Golf-Club Leipzig äußert sich bei Facebook

Die Ermittlungen am Brandort sind abgeschlossen, Zeugen wurden befragt. Nun werden unter anderem Spuren ausgewertet und weitere Zeugen gesucht, die noch vernommen werden können.

Ein Passant hatte die Polizei und die Feuerwehr am Morgen des 10. August alarmiert. Als sie eintrafen, brannte der Flachbau bereits komplett. Die genaue Schadenssumme ist bisher nicht bekannt.

Der 1. BGC Leipzig äußerte sich am 10. August mit einem knappen Statement auf seiner Facebook-Seite. Das Vereinsheim müsse wegen eines Brandes bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Außerdem heißt es, dass auch alle Spielutensilien verbrannt seien.

Darunter gibt es einige Kommentare, die Anteilnahme ausdrücken. So schreibt Annett Fischer-Stephan: „Ich wünsche dem Verein, dass er schnell eine Lösung findet, auch erstmal ohne das Gebäude die Anlage zu betreiben (Zelt? Pavillon?), damit wenigstens noch die jetzt umso wichtigeren Einnahmen aus der Sommerzeit generiert werden können“. Seit dem 10. August erfolgte kein neuer Eintrag seitens des Vereins.

Für die LVZ war der Verein bisher nicht zu erreichen.

