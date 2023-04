Feuer in Wohnung im Leipziger Osten ausgebrochen

Leipzig. Wieder ist in Leipzig ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Am Freitagmorgen musste die Feuerwehr um 5.45 Uhr zu einem Brand in den Leipziger Osten ausrücken. In der Stegerwaldstraße in Anger-Crottendorf war eine Wohnung in der ersten Etage eines Mehrfamilenhauses in Brand geraten.

Nach Angaben der Polizei mussten mehrere Bewohnerinnen und Bewohner das Haus vorübergehend verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die übrigen Mieter konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen.

Verletzt wurde nach erstem Kenntnisstand niemand. Zur Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Ein Brandursachenermittler soll am Samstag zum Einsatz kommen.