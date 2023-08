Gaschwitzer Straße

Herd angelassen: Feuerwehr rückt nach Connewitz aus

Die Feuerwehr Leipzig wurde am Montagabend alarmiert. (Symbolbild)

Weil Rauch aus einer Wohnung in der Gaschwitzer Straße qualmte, ist die Leipziger Feuerwehr am Montag nach Connewitz ausgerückt. Zuhause war dort zwar niemand – aber der Herd war noch an.