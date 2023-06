Feuerwerk löst bei Geburtstagsfeier Autobrand aus

Leipzig. Eine Feuerwerksbatterie hat am Samstag im Leipziger Stadtteil Wiederitzsch einen Autobrand ausgelöst. Laut Polizei sei die Pyrotechnik bei einer Geburtstagsfeier in der Bahnhofstraße angezündet worden. Nachdem das Feuerwerk augenscheinlich erloschen war, stellte jemand die Batterie in die Nähe einer Hecke und mehrerer Autos.

Gegen 23.30 Uhr entzündete sich schließlich die Hecke, die Flammen griffen dann auf zwei Wagen über. Ein Seat brannte komplett aus, ein VW wurde beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen einen 62-Jährigen.

