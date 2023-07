Mehr Freizeit, weniger Arbeitsstunden: Dafür nehmen junge Menschen immer öfter Gehaltseinbußen in Kauf. Was ist dabei zu beachten, damit es sich dennoch finanziell rechnet? Fünf Fragen und Antworten.

Leipzig. Ab ins Berufsleben – und keine Lust auf die 40-Stunden-Woche? Wer sich für mehr Freizeit entscheidet, nimmt meist automatisch weniger Gehalt in Kauf. Was es mit Blick auf den Kontostand bei der Teilzeit zu beachten gilt, erklärt Claudia Liebmann, Finanzmanagerin von Finanzkompass Leipzig, in fünf Fragen und Antworten.