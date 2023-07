﻿Finanzielle Probleme: Leipziger Electro-Club „Dark Flower“ schließt

Leipzig. Schlechte Nachricht für Clubgänger mit Hang zu Electro, Alternative und harter Musik: Der Leipziger Club „Dark Flower“ muss Ende Juli schließen. Als Grund nennt der Betreiber eine finanzielle Schieflage.

„Die schwierige Situation zwingt mich zum Handeln, weil ich eine Insolvenz vermeiden möchte“, sagt Marko Meyer. Vieles an der nach langem Abwägen getroffenen Entscheidung habe mit den anhaltenden Folgen der Pandemie und der Inflation zu tun, so der 51-Jährige. „Wie auch andere Clubs mussten wir uns erst einmal eine neue Publikumsstruktur aufbauen, und das ist ohne entsprechende Werbemaßnahmen schwer zu erreichen.“

Hohe Ausgaben, wenig Personal

Ins Kontor schlagen eine Erhöhung der Gema-Gebühren, das Wegbrechen von Sponsoren sowie die Preisentwicklung. „Ware und Anlieferung haben sich massiv verteuert, ich habe Personal eingebüßt und muss höheren Mindestlohn zahlen“, so Meyer. Nach drei Abgängen beschäftigt er jetzt noch drei Festangestellte, zwei Pauschalkräfte und eine Bürokraft. Hinzu kam eine Mieterhöhung, „die aber trotzdem günstig für die Innenstadtlage ist“, betont Meyer.

Um Ausgaben zu reduzieren, strich er den Donnerstag als Öffnungstag und schloss den Club in der Hainstraße nur noch freitags und samstags auf. Doch auch an diesen Tagen läuft es nicht wie früher. „Wegen der zwangsläufig höheren Getränkepreise müssen viele Gäste sehr aufs Geld achten und konsumieren weniger“, berichtet Sabrina Theile, die seit fünf Jahren an der Bar arbeitet. Inzwischen sei der Club mit seinen zwei Floors wegen der gesunkenen Besucherzahl auch zu groß.

Hoffnung auf neuen Betreiber

Meyer, der vor 23 Jahren zusammen mit „Flower-Power“-Betreiber André Streng das Konzept für das „Dark Flower“ entwickelt hatte, will die Location samt Inventar nun abgeben. „Am schönsten wäre es natürlich, wenn der Laden in Hände kommt, die den Clubbetrieb weiterführen“, sagt er. „Alles andere wäre ein Jammer. Der Tresen ist nagelneu, und die Räume sind gut in Schuss. Der Mietvertrag läuft bis Ende 2034.“

Marko Meyer, Sabrina Theile und André Streng. © Quelle: André Kempner

Für Kenner der Schwarzen Szene bedeutet das nahende Aus einen enormen Verlust. Das „Dark Flower“ wird über Deutschland hinaus gerühmt, beim jährlichen Wave-Gotik-Treffen zu Pfingsten ist es einer der beliebtesten Anlaufpunkte. Zahlreiche Stars der Szene haben hier mehrfach Platten aufgelegt, unter anderem Joachim Witt, Bruno Kramm („Das Ich“), Eric Fish („Subway To Sally“) und Covenant-Sänger Eskil Sominsson.

Eröffnet hatte das „Dark Flower“ im Jahr 2000 in der Ritterstraße. Fünf Jahre später war der Club in die von Fußgängern deutlich stärker frequentierte Hainstraße gezogen. Mit dem nahenden Abschied – letzte Partys steigen am 29. und 30. Juli – soll die Geschichte der Grufti-Institution aber nicht zu Ende sein.

Marko Meyer sucht intensiv nach einem neuen, kleinen Standort im Innenstadt-Bereich. „Ich möchte, dass es woanders weitergeht.“ Sabrina Theile wäre dabei: „Etwas Anderes als hier zu arbeiten, möchte ich mir nicht vorstellen.“

