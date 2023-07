Newsletter „Leipzig Update“

Der Montag in Leipzig: Volle Bahnen, wenig Personal

Auf den Bahnstrecken in Sachsen tut sich in den vergangenen Tagen und Wochen einiges. Nicht alles ist gut. Zwar bringt das 49-Ticket mehr Fahrgäste in die Regionalbahnen, aber die Verkehrsunternehmen haben nicht das Personal, um den Bedarf zu decken. Das hat empfindliche Folgen.