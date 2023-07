Flagge zeigen für den Frieden: Besondere Fahne weht am Neuen Rathaus

Leipzig. Am Freitag wird vor dem Leipziger Neuen Rathaus, wie vor vielen Rathäusern der Welt, die Flagge der „Mayors for Peace“ (dt. Bürgermeister für den Frieden) gehisst. Das gibt die Stadt Leipzig bekannt. Die Flagge zeigt eine weiße Taube auf grünem Grund. Anlässlich des „Flaggentags“ zeigen die Mitglieder des internationalen Bündnisses ihren Einsatz für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen. Es gibt noch einen weiteren Programmpunkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flagge mahnt „völkerrechtliche Verpflichtung“

Eigentlich ist der „Flaggentag“ der „Mayors for Peace“ der 8. Juli, aber da der in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, werden bekommen die Masten vor dem Sitz der Stadtverwaltung schon einen Tag früher am Freitag, den 7. Juli, eine neue Flagge. Der Flaggentag geht auf den 8. Juli 1996 zurück, an dem im Internationalen Gerichtshof von Den Haag ein Gutachten veröffentlicht wurde, das den Einsatz von Atomwaffen – schon dessen Androhung - mit dem humanitären Kriegsrecht für unvereinbar erklärt.

Feb 2022: Gut sichtbar, weht die Flagge auch am Altenburger Rathaus. © Quelle: Stadt Altenburg

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieses Gutachten ist zwar nicht bindend, allerdings würden dadurch „die Staaten der Weltgemeinschaft an ihre völkerrechtliche Verpflichtung ermahnt, ernsthafte Verhandlungen zur Beseitigung von Kernwaffen aufzunehmen“, heißt es aus dem Referat Internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig.

Bündnis als Folge von Hiroshima und Nagasaki

Die Flagge mit der weißen Taube soll laut Stadt von Freitag bis Montag wehen. Am Montagabend ist außerdem ein Friedensgebet mit Burkhard Jung geplant. Neben dem Oberbürgermeister sind dann auch Repräsentanten der japanischen Botschaft und der Deutsch-Japanischen Gesellschaft am Friedensgebet beteiligt.

Lesen Sie auch

„Mayors for Peace“ ist ein internationales Städtenetzwerk, das auf die Initiative der japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki zurückgeht. Das sind die Städte, in denen 1945 laut „Mayors for Peace“ mehr als 210.000 Menschen durch zwei Atombomben getötet wurden. Noch immer seien die Folgen spürbar. Als Konsequenz wird von dem Bündnis eine Welt ohne Atomwaffen gefordert. Mittlerweile zählen zu den „Mayors for Peace“ mehr als 8.250 Städte, über 800 davon allein in Deutschland.

LVZ