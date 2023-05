﻿Leipziger Flughafen soll Basis für private Löschflugzeuge werden

Wenn in Mitteldeutschland verheerende Waldbrände ausbrechen, dann könnten künftig Löschflugzeuge vom Flughafen Leipzig/Halle aus zum Hilfseinsatz starten. Der Airport soll Basis der gemeinnützigen Firma Deutschen Luft Brand Bekämpfung werden.

Leipzig. Der Flughafen Leipzig/Halle soll in den kommenden Jahren zur Basis der Löschflugzeugflotte einer privaten Organisation werden. Die Flotte soll europaweit im Einsatz sein. Bis zu vier Flugzeuge sollen bis 2026 in Sachsen stationiert werden, sagte der Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH Deutsche Luft Brand Bekämpfung (DLBB), Kersten Tessmann, am Dienstag. Die DLBB will damit der erste private Betreiber von großen Löschflugzeugen in Europa werden. Zuerst hatte der Mitteldeutsche Rundfunk darüber berichtet.