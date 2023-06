﻿Leipzig forscht: Was könnte helfen, die Welt zu retten?

Leipzig. Klimawandel, Artensterben, Extremwetter, schwere Krankheiten – an Horrorszenarien zur Zukunft der Menschheit herrscht kein Mangel. Aber es gibt auch Gründe für Hoffnung. Weltweit suchen Forscherinnen und Forscher nach Auswegen aus den mannigfaltigen Krisen – auch in Leipzig. Kurz vor der Langen Nacht der Wissenschaften stellen wir einige Leipziger Forschungsprojekte vor, die existenzielle Fragen adressieren.

Wie bremsen wir die Klima-Erwärmung?

Als wäre eine Wolke im Seeburgviertel gelandet: Über Ursachen und Folgen der Klimakrise brüten die Forscherinnen und Forscher der Leipziger Uni-Meteorologie seit Mai in einem neuen Institutsgebäude, das mit seinen Außenplatten das tägliche Wetter spiegelt. Drinnen stehen vor allem die langfristigen Entwicklungen im Fokus, insbesondere das Rätsel: Warum steigen die Temperaturen in der Arktis drei- bis viermal so rasch wie im weltweiten Durchschnitt? Vor allem im arktischen Spätsommer schmilzt das Meereis beängstigend schnell – was die Erwärmung zusätzlich befeuert. Wie lässt sich dieser Teufelskreis stoppen?

Mit bislang mehr als 22 Millionen Euro finanziert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) seit 2016 einen sogenannten Sonderforschungsbereich zur „Arktischen Verstärkung“. Für Messungen flogen Institutsdirektor Manfred Wendisch und zahlreiche Mitarbeiter bereits selbst mehrmals mit Forschungsflugzeugen durch arktische Luft. Die Uni-Meteorologen sowie Wissenschaftler des ebenfalls beteiligten Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung schipperten 2019 und 2020 im Rahmen der „MOSAiC“-Expedition auf dem Eisbrecher Polarstern Richtung Nordpol und sammelten mithilfe eines Fesselballons weitere Daten.

„Der CO-Preis muss hoch genug sein und verlässlich steigen“: Johannes Quaas (links) und Manfred Wendisch, Meteorologie-Professoren der Universität Leipzig. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Erste Ergebnisse geben wenig Grund zur Hoffnung. Offenbar ziehen zu viele Wolken über den arktischen Himmel. Sie setzen sich aus Schwebeteilchen zusammen, die durch Industrie und Waldbrände in die Atmosphäre gelangen und weite Strecken zurücklegen. „Nach unten wirken die Wolken wie ein Heizkörper“, erklärt Wendisch. Ein zweiter Wärmezustrom hängt wohl mit einer Veränderung des Jetstreams zusammen, eines Starkwindfelds, das sich in acht bis zwölf Kilometern Höhe um die Erdkugel spannt und kalte von warmer Luft trennt.

Aber nicht nur in der Arktis: Weltweit spielen Wolken eine wichtige Rolle im Klimawandel. In den vergangenen 20 Jahren hat ihre Verschmutzung zwar abgenommen. Doch darin liegt ein Dilemma, hat Johannes Quaas, ebenfalls Uni-Meteorologe, herausgefunden: Sie reflektieren mittlerweile weniger Sonnenlicht. „Die Verbesserung der Luftqualität, die für unsere Gesundheit notwendig ist, wird den Klimawandel noch weiter beschleunigen“, schlussfolgert er.

Was kann also helfen, die Erwärmung zu bremsen? Für Quaas, der am jüngsten Bericht des Weltklimarats mitgewirkt hat, ist der CO2-Preis das wichtigste Instrument. „Er muss hoch genug sein und verlässlich steigen.“ Mit zahlreichen Uni-Kolleginnen und -Kollegen bastelt der Professor bereits am nächsten Vorhaben. Er ist Sprecher des Exzellenzantrags „Breathing Nature“, dessen erste Skizze die Uni Leipzig kürzlich mit Partnern eingereicht hat. Wenn die DFG dem Projekt zustimmt, wollen die Forscherinnen und Forscher fächerübergreifend die unheilvollen Wechselwirkungen zwischen Klimakrise und Biodiversitätskrise untersuchen.

Wie bewahren wir Ökosysteme und die Vielfalt der Arten?

Die wabenartige Fassade des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) auf Leipzigs Alter Messe erinnert an einen Bienenstock – nicht von ungefähr. Mehr als 3400 Studien über Ursachen und Folgen des Artensterbens haben die iDiv-Forscherinnen und Forscher in den gut zehn Jahren seit Gründung publiziert. Die Dreiländer-Einrichtung, deren Hauptträger die Unis von Leipzig, Halle und Jena sowie das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung sind, hat sich als eine der weltweit wichtigsten Wissensfabriken zur Vielfalt der Arten und Ökosysteme etabliert.

Die Lage bleibt indes dramatisch: Nach einer Schätzung des Weltbiodiversitätsrats, dem auch zahlreiche iDiv-Mitglieder angehören, sind eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht – etwa ein Achtel aller, die es gibt. Jährlich gehen mindestens 1000 Arten verloren. Niemand kennt den genauen Kipppunkt, an dem Ökosysteme in sich zusammenbrechen. Klar ist aber: Ohne sogenannte Ökosystem-Leistungen wie etwa Bestäubung und Regulierung von Luftqualität und Klima ist auch die Existenz des Menschen in Gefahr. Und abgesehen davon: Allein die Insekten (und auch ein paar Reptilien, Vögel und Säugetiere), die Pflanzen bei der Fortpflanzung helfen, erwirtschaften weltweit einen Umsatz von – je nach Schätzung – 200 bis 600 Milliarden US-Dollar jährlich.

„Wir machen Wissenschaft unter Zeitdruck“: Der Ökologe Christian Wirth ist Uni-Professor, iDiv-Sprecher und Direktor des Botanischen Gartens der Uni Leipzig. © Quelle: André Kempner

In einer Halle in Bad Lauchstädt simulieren iDiv-Wissenschaftler in 24 Kammern Ökosysteme und beobachten beispielsweise, was passiert, wenn eine Art verschwindet. Im „Jena-Experiment“ analysieren sie das biologische Zusammenspiel auf 90 Versuchsflächen im Freien. Ein 40 Meter hoher Kran ermöglicht im nördlichen Leipziger Auwald, die bislang kaum bekannte Artenvielfalt in Baumkronen zu studieren. Etliche weitere solcher Forschungsplattformen zählen zum Verbund. Darüber hinaus laufen bei iDiv in einer Vielzahl von Formaten die Fäden weltweiter Wissenschaft zusammen.

Die Biodiversität zu bewahren, sei eine Jahrhundertaufgabe, sagt der Ökologe und iDiv-Sprecher Christian Wirth. Aber der Professor sagt auch: „Wir machen Wissenschaft unter Zeitdruck. Das Problem besteht jetzt.“ Für das Zentrum zählen daher nicht allein die fächerübergreifenden Ergebnisse. Der Auftrag besteht auch darin, die politische Umsetzung geeigneter Gegenstrategien anzustoßen – dieses Jahr etwa bereits mit einem parlamentarischen Abend für Bundestagsabgeordnete und andere Entscheidungsträger in Berlin. Im Rahmen solcher Politikberatung wird kommendes Jahr ein umfassender Faktencheck zum Erhalt der Artenvielfalt veröffentlicht.

Auch die breite Bevölkerung wird adressiert: zum Beispiel über Bürger-Wissenschaftsprojekte wie den Leipziger „VielFalterGarten“. Seine Teilnehmer zählen Schmetterlinge und lernen nebenbei, wie sie selbst zu Artenschützern werden. Nicht jede Distel und Brennnessel auszurupfen, hilft ebenso, wie es die vielen Blühstreifen tun, die das Leipziger Amt für Stadtgrün und Gewässer mittlerweile nicht mehr abmäht, sondern wachsen lässt.

Wie bleiben wir trotz Dürre und Flut im Wasser-Gleichgewicht?

Ein neuer Stadtteil entsteht. Eine Chance, es besser zu machen? Seit 2017 konzipiert die Stadt Leipzig auf mehr als 25 Hektar eines einstigen Freiladebahnhofs ein Viertel mit 2700 Wohnungen, Gewerbe, Sportflächen, einem Schul-Campus und zwei Kitas, das nebenbei zu einem gewaltigen Experiment werden soll. Unter der Federführung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) wollen Wissenschaftler das Prinzip der Schwammstadt im künftigen Leipziger „Quartier 416“ im großen Maßstab erproben.

Auf die Klimakrise lässt sich in zweierlei Weise reagieren: Zum einen ringt die Staatengemeinschaft darum, die Treibhaus-Emissionen massiv herunterzufahren, damit sich die globale Erwärmung möglichst in Grenzen hält; zum anderen ist schon jetzt klar, dass es trotzdem heißer auf dem Planeten wird und auch in Mitteleuropa einerseits mehr Dürren und andererseits häufiger Starkregen zu erwarten sind. „Zu wenig und zu viel Wasser“ – das sei das Problem, sagt Roland Müller, Umweltbiotechnologe am UFZ. Hinzu komme die Hitzebelastung: „Städte müssen nicht nur attraktiv, sondern auch für die Bewohner gesund sein.“ Wie passen wir uns besser an? Eine Antwort liegt im Projekt „Leipziger BlauGrün“.

„Wir können mit vielen kleinen Baumaßnahmen sehr viel Wasser zurückhalten“: Roland Müller ist Leiter des Departments Umwelt- und Biotechnologisches Zentrum am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und Honorar-Professor an der Leipziger HTWK. © Quelle: Jonas Dengler

Blau steht für das Wassermanagement, grün für die Flächengestaltung. Möglichst keine versiegelten Böden, sondern Versickerungsmulden, Rigolen, Zisternen, begrünte Innenhöfe und Gründächer: „Wir können mit vielen kleinen Baumaßnahmen sehr viel Wasser zurückhalten und in den Quartieren versickern“, erklärt Müller. Starke Niederschläge münden dann nicht in Überflutungen, sondern ihr Wasser wird für trockene Zeiten gespeichert – wie in einem Schwamm. Darüber hinaus kühlen die Gründächer im Sommer durch Sonnenreflexion und Verdunstung ihre Umgebung. Im Winter halten sie die Kälte draußen. Und sie speichern CO2.

Am blau-grünen Vorhaben sind neben dem UFZ zahlreiche lokale Akteure beteiligt: die Stadtverwaltung mit mehreren Ämtern, kommunale Wohnungsgesellschaften und Eigenbetriebe sowie Privatunternehmen. Leipzig ist eine von bundesweit aktuell sieben Modellregionen, die das Bundesforschungsministerium fördert. Denn von den Erkenntnissen sollen nicht allein die rund 3700 Menschen profitieren, die in einigen Jahren in das neue Quartier einziehen werden. Und es ist auch nicht damit zu rechnen, dass Starkregen künftig immerzu ausgerechnet auf das Areal nördlich des Hauptbahnhofs niedergeht.

Im Frühjahr hat die zweite Phase des Projekts begonnen. In Kooperation mit der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft sollen Bestandsquartiere entsiegelt werden, Wasserspeicher und Gründächer dort entstehen. Die Hoffnung ist, dass eine blau-grüne Infrastruktur für die private Immobilienwirtschaft attraktiv wird. Im Fall des neuen Quartiers 416 gehen die Investoren jedenfalls längst davon aus, dass die Anpassung an die Klimaerwärmung die Vermarktungschancen erheblich steigert.

Wie besiegen wir den Krebs?

Die CAR-T-Zell-Therapie hört sich wie Science-Fiction an und sieht auch so aus. Drei Schleusen passieren die Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie (IZI), bis sie vollständig in sterile Schutzanzüge gehüllt sind. Zweimal ziehen sie sich komplett um auf ihrem kurzen Weg zum Reinraum. Kein Keim darf dorthin gelangen, wo sie ein Krebsmedikament herstellen, das aus Blutzellen besteht. Solange die Forscherinnen und Forscher im Reinraum sind, können sie weder trinken noch essen – und auch nicht schnell mal auf die Toilette.

Was ist das für ein Wirkstoff, der so einen hohen Sicherheitsaufwand erfordert? „Ein lebendes Arzneimittel“, sagt Gerno Schmiedeknecht, Leiter der Abteilung GMP Zell- und Gentherapie am IZI auf Leipzigs Alter Messe, „das lange Zeit seine Wirkung entfaltet“. Das Ausgangsmaterial stammt vom Patienten selbst: weiße Blutkörperchen, sogenannte T-Zellen, deren Aufgabe im Immunsystem darin besteht, schädliche Fremdkörper wie etwa Viren zu bekämpfen. Allerdings sind sie nicht darauf getrimmt, körpereigene Zellen anzugreifen. In entartetem Gewebe sehen sie oftmals keinen Feind. Krebszellen zu erkennen, darauf werden sie im IZI-Reinraum trainiert: Dort werden die T-Zellen in CAR-T-Zellen umprogrammiert.

„Weg von der Chemotherapie – hin zur CAR-T-Zell- und anderen zielgerichteten Therapien“: Biochemiker Gerno Schmiedeknecht und Mediziner Uwe Platzbecker vor dem Reinraum des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Die Forscherinnen und Forscher schleusen einen Virus als Überbringer der Erbinformation ein. „CAR“ bedeutet „chimärer Antigen-Rezeptor“: Als „Mischwesen“ besitzen die Abwehrzellen jetzt die Fähigkeit, Tumorzellen anhand ihrer Oberflächen-Proteine aufzuspüren. Anschließend werden die gentechnologisch erzeugten CAR-T-Zellen in Bioreaktoren vermehrt und am Ende tiefgefroren. Nach gründlichen Qualitätskontrollen werden sie ans Krankenbett zurückgebracht. Per Infusion erhält der Patient seine veränderten Zellen zurück.

Das Leipziger Universitätsklinikum (UKL) ist seit Jahresbeginn das erste Krankenhaus in Europa, in dem sämtliche zugelassenen CAR-T-Therapie-Produkte zur Verfügung stehen. Die Klinik für Hämatologie, Zelltherapie und Hämostaseologie verfügt bereits über eine vierjährige Erfahrung mit der jungen Heilungsmethode, die bei verschiedenen Leukämie-Formen, Lymphdrüsenkrebs-Arten sowie mittlerweile auch bei Knochenmarkkrebs zur Anwendung kommt. In den kommenden zehn Jahren, so hofft Klinikdirektor Uwe Platzbecker, könnte es auch bei anderen Krebs-Erkrankungen zu „einem absoluten Systemwandel“ kommen – „weg von der Chemotherapie, hin zu CAR-T-Zell- und anderen zielgerichteten Therapien“, sagt der Professor.

Um dem Ansinnen näher zu kommen, forschen die Mediziner und Immunologen von UKL und IZI seit knapp zwei Jahren mit Kolleginnen und Kollegen aus Dresden und Chemnitz in dem Verbund „SaxoCell“. Ziel ist dabei auch, die CAR-T-Therapie mithilfe von Automatisierung, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz bezahlbar für möglichst viele Patientinnen und Patienten zu machen. Bisher schlägt die Methode mit jeweils etwa 300 000 Euro zu Buche. Aber sie rettet Leben. Seit 2019 wurden allein am UKL rund 100 Menschen behandelt.

