Beruflich neu ausrichten: Ein Beratungsbus aus Leipzig soll dabei helfen

Leipzig. Einen Monat lang will die Agentur für Arbeit Leipzig Berufstätigen besser bei der Orientierung im sich verändernden Arbeitsmarkt helfen. Dazu schickt sie ihren Beratungsbus auf Tour in die Landkreise, wie die Agentur am Freitag mitteilte. Das kostenlose Beratungsangebot richte sich dabei an Menschen, die sich beruflich weiter- und umorientieren wollen oder müssen – etwa weil sich das Arbeitsumfeld oder die private Situation verändert haben.

„Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass die Agentur für Arbeit auch für Berufstätige da ist“, sagte Steffen Leonhardi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Leipzig. Weil Strukturwandel und Digitalisierung die Berufs- und Arbeitswelt veränderten, müssten das aber mittlerweile auch die meisten Erwerbstätigen tun. Teilweise sogar mehrmals im eigenen Berufsleben.

Ein Monat in Leipzig und umliegenden Landkreisen

Den ersten Halt mache der Beratungsbus am 1. Juni in Halle (Salle), den letzten in Dessau. Dazwischen besuche er zahlreiche Städte, unter anderem auch in den sächsischen Landkreisen Nordsachsen und Leipzig. Detaillierte Termine der „Tour de Chance“ stellt die Arbeitsagentur auf ihrer Website zur Verfügung.

