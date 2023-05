„Ausnahmezustand“: Leipzig zeigt Fotoausstellung über Kiews Kriegsalltag

Leipzig. Auf dem Weg zur Arbeit, mit Freunden im Park, beim Sport – dazwischen Raketenbeschuss: Wie die Menschen in Leipzigs Partnerstadt Kiew zwischen Alltag und Ausnahmezustand leben, das zeigt ab 9. Mai eine Fotoausstellung im Leipziger Stadtbüro in der Markgrafenstraße 3. Nachdem die Schau bereits in einigen europäischen Metropolen Halt gemacht habe, sei sie nun bis zum 17. Mai zu sehen, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Insgesamt 16 Aufnahmen umfasst die Ausstellung „Kiew – Das unzerbrechliche Herz Europas“. Entstanden ist sie im Rahmen des Projekts „Dialoge für urbanen Wandel“ vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Teil des Projekts sei demnach auch ein Treffen ukrainischer und deutscher Fachleute verschiedener Kommunen, die sich am 10. Mai über nachhaltige Stadtentwicklung und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums austauschen, so die Stadt.

Ausstellung zu Öffnungszeiten des Stadtbüros zugänglich

Besucherinnen und Besucher können die Fotos zu den Öffnungszeiten des Stadtbüros besichtigen. Diese sind Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 13 bis 18 Uhr, sowie Freitag von 13 bis 15 Uhr. Der Zugang zur Ausstellung befindet sich in der Markgrafenstraße 3.