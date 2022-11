﻿Fotohaus Klinger hört auf – Fachhändler Calumet kommt nach Leipzig

Wechsel in der Leipziger Schloßgasse: Das traditionsreiche Fotohaus Klinger in Leipzig schließt das Geschäft. Anfang Dezember kommt aber ein neuer Anbieter.

Leipzig. Noch deutet alles auf einen normalen Geschäftsbetrieb hin: Das traditionsreiche Fotohaus Klinger e.K. in der Schloßgasse wird jedoch mit dem Monatsende am Mittwoch seinen Betrieb einstellen. Das bestätigte Geschäftsführer Robert M. Edel gegenüber der LVZ. Er wolle sich mit der Firma Kildwick Composttoilets, in der nachhaltige Trockentrenntoiletten hergestellt werden, einem neuen Geschäftsfeld widmen.