﻿Frau in Leipziger Hotel ermordet: Angeklagter schweigt zum Prozessauftakt

Landgericht

In diesem Hotel in Sellerhausen-Stünz ereignete sich der Mord.

Ein 43-Jähriger steht wegen Mordes an einer Bulgarin in Leipzig vor Gericht. Laut Anklage tötete er aus Wut darüber, dass sie keine Liebesbeziehung mit ihm wollte. Zum Auftakt des Prozesses am Montag schwieg er.

