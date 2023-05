﻿Frau in Leipziger Hotel ermordet: Angeklagter schweigt zum Prozessauftakt

Leipzig. Nach dem Mord an einer Frau in einem Leipziger Hotel hat am Montag der Prozess gegen einen 43-jährigen Mann aus Sachsen-Anhalt begonnen. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich wegen des Tatvorwurfs des Totschlags ermittelt, dann aber Anklage wegen Mordes erhoben. Es sei von den Mordmerkmalen der niederen Beweggründe und der Heimtücke auszugehen.

Demnach soll der beschuldigte Danny M. am 8. November vorigen Jahres in der Zeit zwischen 5.55 und 8.10 Uhr in der Herberge in Sellerhausen-Stünz die 31-jährige Prostituierte erstochen haben. Er sei mit ihr in seinem Zimmer verabredet gewesen. Aus Wut darüber, dass die Bulgarin keine feste Liebesbeziehung mit ihm eingehen wollte und ein Zusammenleben mit ihm ablehnte, habe er sie getötet, so die Staatsanwaltschaft. Die wehrlose Frau verblutete nach mehreren Messerstichen in Hals und Oberkörper. Zum Prozessauftakt äußerte sich der Angeklagte nicht zu den Tatvorwürfen.

Hotelinhaber fand Leichnam der ermordeten Frau

Der Leichnam des Mordopfers war damals vom Hotelinhaber gefunden worden. Wie er der LVZ berichtete, hatte der Mann sein Zimmer für eine Nacht über ein großes Online-Portal gebucht und sei allein angereist. Weil der Gast die Zimmerschlüssel nicht zurückgegeben hatte, entschied sich der Betreiber, das Zimmer zu öffnen. Schließlich fand er die getötete Frau. Der mutmaßliche Mörder soll aber seine Kontaktdaten in dem Hotel hinterlassen haben.

Die zuständige Strafkammer hatte den Auftakt des Prozesses nach Gerichtsangaben kurzfristig angesetzt, sodass der erste Verhandlungstermin gar nicht in der wöchentlichen Vorschau des Landgerichts auftauchte. Insgesamt zehn Prozesstage sind vorgesehen. Mit einem Urteil ist Anfang Juli zu rechnen.