﻿20-Jährige wird in Tram sexuell belästigt und bis nach Hause verfolgt

Die Leipziger Polizei ermittelt zu einer sexuellen Belästigung in einer Straßenbahn: Eine junge Frau wurde am Donnerstag von einem Mann angefasst und verfolgt.

Leipzig. Eine 20-Jährige ist in der Nacht zu Donnerstag von einem unbekannten Mann in einer Straßenbahn sexuell belästigt worden. Das teilte die Leipziger Polizei noch am selben Tag mit.

Die junge Frau sei kurz nach Mitternacht vom Leipziger Hauptbahnhof Richtung Plagwitz gefahren, als sie in einer Tram von den Mann angesprochen wurde. Er machte anzügliche Bemerkungen und fasste der jungen Frau an den Oberschenkel. Anschließend verfolgte er sie auch, nachdem sie in Plagwitz aus der Bahn ausstieg.

Erst, als die 20-Jährige durch die Haustür zu ihrer Wohnung ging, verschwand der Mann in unbekannte Richtung. Die Frau benachrichtige im Anschluss die Polizei. Diese ermittelt nun wegen einer sexuellen Belästigung.

