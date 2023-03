﻿Feministischer Frauenstreik kämpft sich in Leipzig durch Wind und Schnee

Leipzig. Am Internationalen Frauentag fordern weltweit zahlreiche Vereine und Organisationen die wirtschaftliche, soziale, politische und kulturelle Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft. Nicht nur gegen ungerechte Behandlung, sondern auch gegen Wind und Schnee kämpften die Streikenden an diesem Mittwoch auf dem Markt in Leipzig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hunderte Beteiligte des Streikbündnisses „8. März Leipzig“ organisierten seit Wochen eine Veranstaltung mit Kundgebungen, musikalischen Acts und einer abschließenden Demonstration.„Wir wollen unsere Ansichten heute auf die Straße bringen, den Leuten zeigen, was Feminismus überhaupt bedeutet. Das Motto ist: Laut und sichtbar sein“, erklärte Bündnissprecherin Carla Meier während der Kundgebung auf dem Markt. Anschließend ging es mit mehreren Tausend Menschen auch um den Leipziger Innenstadtring.

Kämpferische Reden auf dem Markt

Während der Kundgebung präsentierte eine Band aus Frauen der beteiligten Initiativen kämpferische Lieder, auch in verschiedenen Sprachen. Zwischendrin gab es Reden von Frauen, die klare Forderungen und Wünsche an die Gesellschaft hatten und erklärten, warum diese Demonstration an diesem Tag wichtig für die Gesellschaft ist. „Wir lassen uns nicht unterkriegen und müssen jeder Frau auf der Welt eine Stimme geben“, so eine Sprecherin auf der Bühne. Dabei fiel das Wort „kämpferisch“ sehr oft an diesem Nachmittag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Marktplatz füllte sich ab 16 Uhr, Plakate mit den Aufschriften: „Frauen ist Klassenkampf“, „Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben“, „Alle Mädchen in die Schule“ oder „Die Krisen stecken im System“ wurden in die Luft gehalten. Aber nicht nur Frauen waren vor Ort, sondern auch Familien, Kinder und solidarische Männer wollten ein Zeichen setzen. So auch der 24-Jährige Student Simon aus Leipzig: „Wir müssen Frauen in der Gesellschaft eine Stimme geben und zeigen, dass sie genau die gleichen Rechte haben wie wir Männer.“

Warme Getränke gegen Kälte und Schnee

Das kalte und verschneite Wetter lud eigentlich kaum zum Verweilen ein, dagegen boten die Organisatorinnen unter anderem auch kostenlose warme Speisen und Getränke an. „Wir demonstrieren mit lauten Schreien auch und unter dem Motto: Der 8. März steht für jeden Tag“, so die Sprecherin des Bündnisses. Mit diesen Sätzen und anderen feministischen Botschaften, war die Demonstration über den Leipziger Goerdelerring nicht zu überhören und zog dabei viel die Aufmerksamkeit auf sich.