﻿Freier Eintritt in vier städtische Museen – Leipzig ist damit Vorreiter in Sachsen

Das Grassi-Museum für Völkerkunde in Leipzig hat den Spielraum „Bonvenon“ geschaffen, zu dem der Eintritt kostenfrei ist.

Die vier großen städtischen Museen in Leipzig wollen ab 2024 auf Eintritt verzichten. Damit ist Leipzig Vorreiter in Sachsen: Weder Dresden noch Chemnitz planen Ähnliches. Wie jetzt bekannt wurde, wollen in der Messestadt sogar noch mehr Museen mitmachen.

