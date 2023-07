Leipzig früher und heute: Der Hauptbahnhof

Leipzig. Seit 1915 fahren am Leipziger Hauptbahnhof Züge ein und aus. Der Aufbau des Bahnhofs dauerte 9 Jahre lang. Er galt damals als der größte Bahnhof weltweit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während des Zweiten Weltkriegs beschädigten Fliegerbomben den Hauptbahnhof schwer. Erst 1965 – 20 Jahre nach der Zerstörung – war der Wiederaufbau abgeschlossen.

Heute gilt der Leipziger Hauptbahnhof mit seinen 80.000 Quadratmeter Fläche als der größte Kopfbahnhof in Europa. Im letzten Jahr strömten 25 Millionen Menschen in Leipzigs Hauptbahnhof, der Tagesrekord lag bei 128.000.

Der Hauptbahnhof. © Quelle: LVZ-Archiv

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Goerdelerring

Der Goerdelerring wurde nach Carl Friedrich Goerdeler benannt. Er war Jurist, Politiker und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Das „Blaue Wunder“ - die Fußgängerbrücke - gab es erst seit den 1970ern. Die LVZ berichtete am 28. Juni 1973, dass die Fußgängerüberführung lediglich in zwei Nachteinsätzen gebaut wurde. Im August wurde sie dann freigegeben. Am Tag des Abrisses 2004 gab es Protestaktionen auf dem “Blauen Wunder“ - viele Menschen in der Stadt wollten die Brücke behalten.

Die Straßenbahnhaltestelle liegt übrigens auf dem Tröndlinring, heißt aber Goerdelerring. Die Haltestelle wurde 1964 bei der Erneuerung der Linienführung des Innenstadtrings gebaut.

Der Goerdelerring © Quelle: LVZ-Archiv

Die Burgstraße

Die Sicht aus der Leipziger Burgstraße auf die Thomaskirche hat sich in den letzten Jahrzehnten doch verändert.Seit 1212 beheimatet die Thomaskirche den Thomanerchor, Johann Sebastian Bach und Martin Luther waren wirkten im Kirchenbau nahe der Burgstraße und dem bereits seit 1454 bestehenden Gasthaus „Thüringer Hof“.Heute sind rund um die Thomaskirche zahlreiche Cafés, Restaurants und Geschäfte zu finden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Burgstraße. © Quelle: LVZ-Archiv

Die Petersstraße

Die Petersstraße ist eine der am stärksten besuchten Geschäftsstraßen Ostdeutschlands. Bis 1860 befand sich an ihrem südlichen Ende das Peterstor und bis 1886 die namensgebende Peterskirche.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Straße durch viele Handels- und Messehäuser geprägt. Welche nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut werden mussten. Eine der letzten Lücken schloss sich 2001 mit dem neugebauten Petersbogen.

Die Petersstraße. © Quelle: LVZ-Archiv

Das Neue Rathaus

Seit 1905 ist das Neue Rathaus in der Leipziger Innenstadt der Sitz der Stadtverwaltung. Das Gebäude sieht nicht nur imposant aus, sondern hält auch einen Rekord: Mit 1708 Zimmern ist es das zimmerreichste Rathaus der Welt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude zum Teil zerstört, danach aber wieder aufgebaut. Somit ist es, zumindest von außen, heute noch fast wie das Original erhalten.

Das Neue Rathaus. © Quelle: LVZ-Archiv

Das UT Connewitz

Der Stummfilm „Schwarze Katze“ flimmerte zum ersten Mal 1912 über die Leinwand des heutigen UT Connewitz. Damals wurde das Kino eröffnet, noch unter dem Namen Kammer-Lichtspiele Connewitz.

Das Kino wechselte in den darauffolgenden Jahren häufig den Besitzer und schloss 1992. Seine Rettung verdankt es der Interessengemeinschaft Connewitz. Das UT Connewitz ist das älteste und weitgehend original erhaltene Lichtspieltheater in Leipzig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das UT Connewitz. © Quelle: LVZ-Archiv

Die Hauptfeuerwache am Goerdelerring

Seit 158 Jahren besteht die Feuerwehr in Leipzig schon. Zunächst wurde sie als freiwillige Turnerfeuerwehr gegründet. Am 1. März 1865 wurde sie dann von einer Berufsfeuerwehr abgelöst.

Einige Jahre später wurde die Hauptfeuerwache gebaut. Der Leipziger Architekt Max Bösenberg hatte die Hauptfeuerwache 1881 im Stil des Historismus errichtet; unter Stadtbaurat Hubert Ritter wurde es später im Stil der Neuen Sachlichkeit umgestaltet und erweitert.

Die Hauptfeuerwache. © Quelle: LVZ-Archiv

Zwischen 2017 und 2022 wurde die Hauptfeuerwache saniert. Dafür investierten der Freistaat Sachsen und der Bund 14,2 Millionen Euro Fördermittel. Insgesamt kostete die Sanierung rund 30,6 Millionen Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Paulinerkirche am Augustusplatz

Sie war ein ganz schönes Monument, die Leipziger Paulinerkirche. Mehrere hundert Jahre, seit 1240, stand sie am Augustusplatz in der Innenstadt, überstand die zwei Weltkriege – und fiel dann einem politischen Entschluss zum Opfer.

Ende der 1960er Jahre entschied die SED, die Kirche zu sprengen. Am 30. Mai 1968 war es so weit. Nur wenige Dinge konnten damals aus der Kirche gerettet werden, unter anderem die historische Kanzel. An gleicher Stelle wurde dann ein Neubau errichtet.

Die Paulinerkirche. © Quelle: LVZ-Archiv

Heute steht auch das Nachfolge-Gebäude der Paulinerkirche nicht mehr. Zwischen 2007 und 2017 wurde dort das Paulinum gebaut. Optisch nähert es sich an die Umrisse der früheren Paulinerkirche an. Hier werden auch Universitätsgottesdienste gefeiert, denn das Paulinum bzw. die Universitätskirche St. Pauli ist Teil der Uni Leipzig, die sich in direkter Nachbarschaft befindet. Wie sehr der Neubau sich an dem historischen Vorbild orientiert, zeigt der direkte Vergleich zwischen 1965 und 2023.





LVZ