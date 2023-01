﻿Früheres Quelle-Areal in Leipzig für 121 Millionen Euro verkauft

Leipzig. Das frühere Quelle-Areal im Leipziger Norden hat einen neuen Eigentümer. Wie die Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Demire) mit Sitz in Hessen mitteilte, hat sie das 33 Hektar große Areal direkt neben der Leipziger Messe an „einen deutschen institutionellen Investor“ verkauft. Der Preis habe rund 121 Millionen Euro betragen, so Julius Stinauer von Demire. Der Kommunikationsleiter wollte aber auch auf Nachfrage nicht verraten, wer der Käufer ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grete Schickedanz, einst Chefin von Europas führendem Versandhaus Quelle, hatte 1991 entschieden, ein Versandzentrum in Leipzig auf dem früheren Mockauer Flugplatz zu bauen. Die Investition von einer Milliarde D-Mark war die größte in der Konzerngeschichte. Zum Richtfest und noch mal zur Eröffnung am 18. Mai 1995 kam der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU). Nach dem Aus für Quelle 2009 wechselte das Areal mehrfach den Besitzer. 2015 griff Demire zu und taufte die Immobilie später auf den Namen LogPark Leipzig.

Amazon-Verteilzentrum seit Herbst 2022 fertig

Selbiger verfügt über 159 000 Quadratmeter Mietflächen, erläuterte Stinauer. Größter Nutzer mit 86 000 Quadratmetern ist nach früheren Angaben der Internethändler Momox, der sich auf den Weiterverkauf gebrauchter Waren spezialisiert hat. Im vergangenen Herbst wurde zudem ein neues Verteilzentrum mit 26 000 Quadratmetern für Amazon fertiggestellt, an das 648 Kleintransporter gleichzeitig andocken können – darunter viele mit Elektroantrieb. Amazon nutzte auf dem Gelände zuvor schon eine 20 000 Quadratmeter große Freifläche, teilweise mit provisorischen Leichtbauten. Für beide Flächen hatte der US-Konzern jüngst neue Mietverträge über 15 Jahre abgeschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere Unternehmen auf dem Areal sind unter anderem der koreanische Automobilzulieferer Mobis Parts Europe sowie der Logistikriese DB Schenker. Laut Demire sind die Logistikflächen ausgebucht und nur noch wenige Büro-Bereiche frei. Der milliardenschwere Entwickler von Gewerbeobjekten (besitzt in Leipzig auch die Gutenberg-Galerie im Graphischen Viertel) habe die früheren Leerstände abgebaut und die Neupositionierung des LogParks jetzt erfolgreich abgeschlossen, erklärte Kommunikationsleiter Stinauer. Er räumte ein, dass der jetzige Verkaufspreis erheblich unter dem letzten Buchwert von 141,6 Millionen Euro aus dem Jahr 2021 gelegen habe. „Seitdem hat sich die Welt jedoch fundamental verändert. Für uns geht der Preis so in Ordnung.“