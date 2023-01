﻿Leipziger Bettensteuer soll ab April zurückkehren

Leipzig wagt einen Neustart für seine Bettensteuer. Erhoben werden sollen jeweils fünf Prozent des Entgeltes für die Übernachtung in den Hotels und Pensionen. Die bisherige Gästetaxe hatte ein Gericht gekippt.

Ab April 2023 will Leipzig wieder eine Beherbergungssteuer für die Übernachtung in Hotels erheben. Der Stadtrat muss dem Entwurf aber noch zustimmen.

Leipzig. Ab dem 1. April 2023 will Leipzig eine Beherbergungssteuer erheben. Die Verwaltung legte am Mittwoch den Entwurf einer entsprechenden Satzung vor, über die nun der Stadtrat befinden muss. Hintergrund: Das sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen hatte die bisherige Gästetaxe-Satzung nach einer Klage der Berliner Hotel- und Hostelgruppe a&o im Februar 2022 für unwirksam erklärt. Beanstandet wurde damals, dass keine hinreichenden Daten zur Kalkulation der Höhe der Abgabe vorliegen. Die Tourismusabgabe wurde seit 2019 erhoben.

Kinder und Jugendliche sind von der Steuer befreit

Nun kommt also der Neustart: Die Beherbergungssteuer soll künftig fünf Prozent des für die einzelne Übernachtung geschuldeten Entgelts einschließlich der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer betragen, teilte die Stadtverwaltung mit. Steuerpflichtig seien Personen, die gegen Entgelt in Leipziger Hotels und Pensionen, aber auch Ferienwohnungen sowie auf Campingplätzen übernachten. Davon ausgenommen sind Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Studenten und Auszubildende sowie Schwerbehinderte. Kassiert werden soll die Steuer elektronisch, um den Aufwand für die Übernachtungsbetriebe möglichst zu minimieren. Die Betreiber der Einrichtungen müssen allerdings beachten, dass sie sich binnen eines Monats bei der Stadt Leipzig mittels des amtlichen Formulars anmelden müssen. Das gilt sowohl für privat als auch gewerbliche Anbieter.

Erlös für die Entwicklung touristischer Infrastruktur

Die Stadt rechnet mit Einnahmen von rund 6,5 Millionen Euro für das Jahr 2023 und – vor dem Hintergrund steigender Übernachtungszahlen – für nachfolgende Jahre in Höhe von etwa 9,5 Millionen Euro. Der Erlös kommt der Entwicklung der touristischen Infrastruktur in Leipzig zugute. Dresden erhebt übrigens schon seit vielen Jahren eine Übernachtungsabgabe. Die Beherbergungssteuer-Satzung der sächsischen Landeshauptstadt war im Jahr 2016 vom OVG auch bestätigt worden.

