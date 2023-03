Fünf Tipps, die 45 Millionen Titel der Deutschen Bücherei zu nutzen

Aus fast 45 Millionen Titeln setzt sich der Bestand der Deutschen Nationalbibliothek zusammen. Die meisten Bücher lagern allerdings nicht wie hier in frei zugänglichen Regalen, sondern in Magazinen hinter verschlossenen Türen.

Leipzig. Stephanie Jacobs spricht von einem „Irrsinn“. Aber man merkt schon am Lächeln der Direktorin des Deutschen Buch- und Schriftmuseums, dass sie das irrsinnige Projekt der Deutschen Nationalbibliothek, zu der ihr Museum gehört, ziemlich klasse findet: Seit 111 Jahren werden hier alle Bücher, Hefte, Zeitungen gesammelt, die in deutscher Sprache erscheinen oder von deutschen Verlagen veröffentlicht werden – ohne nach Kriterien wie vermeintliche Qualität, Relevanz oder Auflage auszusieben. Während der deutschen Teilung gab es mit der Deutschen Bücherei Leipzig und der Deutschen Bibliothek Frankfurt am Main zwei konkurrierende Standorte. Seit 1990 bilden sie eine gemeinsame Institution, und jeder Verlag muss zwei Exemplare jeder Veröffentlichung abgeben: eines für Leipzig, eines für Frankfurt. Längst gehören auch Online-Publikationen sowie Tonträger zur Sammlung. Fast 45 Millionen Titel zählt der Bestand. Um das alles zu verstauen, ist mittlerweile ein fünfter Anbau in Planung.

Großer Andrang: Am Tag der offenen Tür zum 111. Geburtstag zog sich die Warteschlange vor der Nationalbibliothek beständig am Deutschen Platz entlang. © Quelle: Dirk Knofe

Ein zweiter „Irrsinn“ – ebenso im positiven Sinn – ist der Andrang, den die Bibliothek am Sonntag bei einem „Tag der offenen Tür“ anlässlich des 111. Geburtstags erlebte. Fast den ganzen Tag zog sich eine Warteschlange am Deutschen Platz entlang; am Ende waren es mehrere Tausend Gäste. Die Muse, in Ruhe zu lesen, hatte an diesem Tag freilich niemand. Unter der Woche sieht das anders aus, wenn zwischen 9 und 22 Uhr (samstags von 10 bis 18 Uhr) die acht Lesesäle mit ihren 562 Plätzen geöffnet sind. „Nach dem Corona-Einbruch erholen sich unsere Zahlen allmählich wieder“, sagt Catharina Sodann, zuständig für Benutzung und Bestandsverwaltung. Etwa 210 Leserinnen und Leser besuchen die Bücherei täglich. Sie benötigen dafür einen Benutzerausweis, müssen seit 2020 jedoch keine Nutzungsgebühr mehr bezahlen. Wer kommt hierher? Welche Möglichkeiten bietet die Bibliothek? Fünf Beispiele.

Zum Forschen

„Wir haben das letzte Exemplar“, sagt Stephanie Jacobs. Soll heißen: Vor allem von etlichen alten Veröffentlichungen lassen sich nur noch in der Nationalbibliothek Ausgaben finden. Über die Jahrzehnte ändern sich Forschungsfragen, und es stellt sich beispielsweise als Glücksfall heraus, dass niemand die sogenannte „Schund- und Schmutzliteratur“ der 1920er-Jahre weggeworfen hat. „Darin spiegeln sich gesellschaftliche Zustände der Zeit oftmals viel unmittelbarer als in gehobener Literatur“, erklärt Jacobs. Neben Forscherinnen und Forschern aus dem Wissenschaftsbetrieb fahnden auch immer wieder Hobbyhistoriker – etwa nach der eigenen Familiengeschichte. Eine mögliche Quelle dafür: Telefonbücher! Auch sie sind hier archiviert, ebenso Branchen-Adressbücher und regionale Einwohner-Adressbücher aus Zeiten, in denen Datenschutz keine Rolle spielte. Eine große Anziehungskraft entfaltet auch die Comics-Sammlung, allerdings weist sie mittlerweile Lücken auf. Comic-Unikate lassen sich zu horrenden Preisen verkaufen und locken Diebe an.

Zum Lernen

Es handelt sich um eine Präsenzbibliothek: Zwar kann man die Bücher zu Hause online bestellen, aber kein Exemplar darf die Bücherei verlassen. Nur so lässt sich die (weitgehende) Vollständigkeit bewahren. Viele Menschen, vor allem auch Studierende, schätzen aber ohnehin die Arbeitsatmosphäre und Ruhe der acht Lesesäle und bleiben gern hier. Manche von ihnen nutzen noch nicht einmal den Bestand: Sie bringen ihre Laptops und ihre eigenen Materialien mit. Die Lesesäle sind in Fachrichtungen unterteilt. Zum Beispiel gibt es einen für Medizin und Naturwissenschaften, einen anderen für Geistes- und Sozialwissenschaften. Standardwerke, Fachlexika, Handbücher stehen hier dauerhaft in den Regalen und müssen nicht extra bestellt werden. Die Bibliothekarinnen beobachten indes, dass Kulturwissenschaftler und Historikerinnen das Angebot reger nutzen als Chemikerinnen, Biologen oder angehende Ärztinnen. Ein möglicher Grund: Naturwissenschaftliche Inhalte überholen sich schneller, wer dazu lernt, braucht meist nur Bücher, die es auch in der Uni-Bibliothek gibt. Ein weiterer: Grundlagenwerke – etwa in der Medizin – werden heutzutage häufig in englischer Sprache publiziert und gehören daher nicht unter Garantie zum Bestand der Nationalbibliothek.

Catharina Sodann ist in der Deutschen Nationalbibliothek am Standort Leipzig für Benutzung und Bestandsverwaltung zuständig. © Quelle: Dirk Knofe

Zum Mitmachen

Kinder verboten?! Viele fassen es als großen Nachteil der Nationalbibliothek auf, dass die Nutzung im Grundsatz auf Erwachsene beschränkt ist. Aus zwei Gründen: Nutzer müssen rechtlich in der Lage sein, die Verantwortung über die anvertrauten Bücher zu übernehmen; vor allem jedoch wegen des Jugendschutzes. In der Fülle des Materials ließe sich nicht gewährleisten, dass jugendgefährdende Publikationen nicht doch immer wieder in jugendliche Hände geraten. „Trotzdem wollen wir Kinder und Jugendliche für die Welt der Bücher begeistern“, sagt Ulrike Merrem. Sie ist die Museumspädagogin hier. Daher unterläuft die Nationalbibliothek den eigenen Grundsatz ganz bewusst an zwei Stellen: Im Buch- und Schriftmuseum sowie in der Anne-Frank-Shoah-Bibliothek sind Kinder und Jugendliche ausdrückliches Zielpublikum. Kreativ-Workshops und Führungen greifen dabei auf etlichen Wegen auch in die „erwachsene“ Nationalbibliothek über. Am häufigsten nutzen Schulklassen und Kindergärten mit ihren Vorschülern das Angebot. Doch Familien können auch ganz privat kostenfreie Führungen buchen, sogar für sehr kleine Gruppen. Schülerinnen und Schüler, die beispielsweise Unterstützung für ein Schulprojekt über die Shoah benötigen, finden im Anne-Frank-Museum Rat und Hilfe.

Ulrike Merrem ist Museumspädagogin im Deutschen Buch- und Schriftmuseum, das zur Nationalbibliothek gehört. © Quelle: Dirk Knofe

Zum Schmökern

Krimis, Thriller, Liebesromane – die Mehrzahl der Bücher der Nationalbibliothek wurde nicht mit dem Ziel höherer Bildung verfasst, sondern soll einfach nur unterhalten. Und ja, sagt Bibliothekarin Catharina Sodann, „es gibt Freundinnenkreise, die sich zum Lesen von Romanen bei uns verabreden und danach noch in die Cafeteria gehen, um über ihre Lektüre zu reden“. Kleiner Nachteil: In den Lesesälen sind weder Getränke noch Speisen erlaubt, und die Bücher dürfen nicht mit in die Cafeteria. Wartelisten müsse man eher selten führen, so Sodann, auch nicht bei aktuellen Bestsellern. „Die kaufen sich die meisten dann wahrscheinlich doch eher selbst und lesen sie zu Hause auf dem Sofa.“ Wer aber auf der Suche nach einem Schmöker ist, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und vielleicht selbst antiquarisch schwer zu finden ist: Die Deutsche Bücherei hat das Buch vorrätig.

Deutsches Musikarchiv: Wer Klavier spielen kann, darf hier ausprobieren, wie ein Notenblatt klingt. © Quelle: Dirk Knofe

Zum Musizieren

2010 und 2011 zog das Deutsche Musikarchiv von Berlin nach Leipzig um. Seither zählen mehr als drei Millionen Tonträger und Musiknoten in Leipzig zum Bestand, darunter auch Schellackplatten und Rollen für selbstspielende Klaviere. Neben Kopfhörern und Hörkabinen steht ein kleines Zimmer mit Surround-Klang zur Verfügung. An vier E-Pianos und einem E-Flügel können Klavierspieler eine Partitur vor Ort zum Klingen bringen. Andere Instrumentalisten haben allerdings das Nachsehen: Ein Waldhorn oder eine E-Gitarre darf man nicht mitbringen. Die Lieder der CDs im Bestand werden auf hauseigene Datenträger überspielt. Die Lebensdauer einer CD ist begrenzt, aber ihre Musik soll künftigen Musikwissenschaftlern und anderen Interessierten noch in Hunderten Jahren auf Wunsch in den Ohren dröhnen.