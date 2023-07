Fünf Verletzte nach Wohnungsbrand in Leipzig-Paunsdorf

Leipzig. Am Samstagmittag ist es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Stadtteil Paunsdorf gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei fünf Anwohner verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei weitere Personen wurden vor Ort ambulant behandelt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bezifferbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft den Einsatz eines Brandursachenermittlers.

