Wave-Gotik-Fan Gabriele Ziegler: „Das Leben hält jetzt viel Schönes für mich bereit“

Leipzig. „Am Internationalen Frauentag habe ich immer gerne mit anderen Frauen einen Tagesausflug gemacht“, erzählt Gabriele Ziegler, die als Küchenhilfe der Behindertenwerkstatt des Lebenshilfe-Vereins arbeitet. Eigentlich sei sie in der Gewürzsortierung eingeteilt: „In der Essensausgabe fühle ich mich aber am wohlsten“, strahlt die 59-Jährige.

Den größten Halt bekomme sie seit über 20 Jahren von Frau Meißner, die für den Leipziger Betreuungsverein Sorgenfrei arbeitet. „Meine Betreuerin war nach meiner Scheidung immer für mich da“, erklärt sie die große Verbundenheit mit der Frau, die auch ihren Freund betreut. Aufgewachsen ist die gebürtige Delitzscherin bei Pflegeeltern. Über ihre Kindheit und Jugend möchte sie schweigen.

In den Neunzigerjahren musste sie als Ehefrau viele Demütigungen ertragen. Jetzt ist die gelernte Kellnerin über beide Ohren in Micha, einen 2,08 Meter großen Hünen, verliebt. Gemeinsam besuchen sie seit über zehn Jahren das Wave-Gotik-Treffen, das am langen Pfingstwochenende in Leipzig stattfindet. „Letztes Jahr habe ich mir ein schwarzes Kleid gekauft. Das trage ich mit Schleier und Krönchen“, plaudert sie ganz aufgeregt. Und manchmal kämen sie erst am frühen Morgen glücklich von den Konzerten nach Hause

Was sie vom Leben gelernt hat? Nach dem Regen kommt die Sonne! „Nach all den negativen Erfahrungen mit meinem ersten Mann hält das Leben jetzt viel Schönes für mich bereit“, strahlt die Mutter zweier erwachsener Kinder. Die Familie ihres Verlobten, dem sie am Valentinstag einen Antrag gemacht hat, habe sie wie eine Tochter aufgenommen. Und was sie sich vom Leben noch wünscht, verrät die knapp 60-Jährige am Schluss: „Ich würde gerne noch einmal heiraten und Schlagersänger Roland Kaiser bei der ‚Kaisermania‘ in Dresden erleben.“

#Frauentag2023: Dieser Text ist einer von insgesamt zwölf Porträt-Artikeln, die die LVZ zum Internationalen Frauentag veröffentlicht. Lesen Sie hier alle weiteren Frauen-Porträts.