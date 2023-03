﻿Galeria Kaufhof darf bleiben: Gemischte Gefühle unter den Mitarbeitern, Freude bei den Kunden

Überraschung am Donnerstag: Die Galeria Kaufhof-Filiale in Leipzig soll doch erhalten bleiben. Was sagen die Mitarbeiterenden und die Kundschaft des Kaufhauses? Die LVZ hat sich umgehört.

Das Kaufhaus Galeria Kaufhof mitten in der Innenstadt in Leipzig am Neumarkt soll doch nicht geschlossen werden.

Leipzig. Nur drei Tage nach der Schockbotschaft am Montag atmen viele Leipzigerinnen und Leipziger nun erleichtert auf: Die Galeria Kaufhof-Filiale in der Innenstadt soll entgegen vorheriger Ankündigungen bleiben, wie am Donnerstag bekannt wurde. Doch die Nachricht sorgt für gemischte Gefühle in der Messestadt – besonders unter den Mitarbeitenden des Kaufhauses.

Verhaltene Freude unter den Angestellten

Eigentlich sollte der Standort in Leipzig zu den 52 Standorten gehören, die der Konzern schließen wollte. Drei Tage sind seither vergangen, in denen die Angestellten um ihre berufliche Zukunft bangten. Erst am Donnerstagmittag haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfahren, dass es doch noch Hoffnung für das Kaufhaus gibt, verrät eine Verkäuferin in der Kinderabteilung. „Die Freude ist natürlich riesig“, sagt sie. Doch das ist ihr ebenso wenig anzusehen wie ihren Kolleginnen und Kollegen. „Zu viel Unruhe im Körper“, erklärt ein anderer Mitarbeiter. So richtig erleichtert scheint niemand zu sein.

„Es gilt jetzt, abzuwarten“, betont die Verkäuferin in der Kinderabteilung. Denn: Am 27. März findet in Essen die Gläubigerversammlung im Rahmen des Insolvenzverfahrens statt. „Danach müssen wir schauen, wie es weitergeht.“ Nur wenn es grünes Licht für den Insolvenzplan des Unternehmens gibt, gibt es tatsächlich eine Zukunft für die Leipziger Filiale und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kundschaft ist erleichtert

So verhalten die Euphorie im Kaufhaus ist, desto mehr freuen sich die Menschen, die dort regelmäßig einkaufen gehen. Manche Kundinnen und Kunden wollen es noch gar nicht recht glauben. „Wollen wir für alle Mitarbeitenden hoffen, dass es stimmt“, flüstert eine ältere Dame ihrer Freundin zu, während sie durch die Küchen- und Gourmetabteilung stöbern.

Auch Regina Keller aus Geithain ist erleichtert. „Ich freue mich riesig für die Stadt. Wenn so ein Kaufhaus wegfällt, fehlt plötzlich ein wichtiger Teil der Innenstadt“, sagt die 65-Jährige. „Die Passage würde leer werden. Das wäre ein Unding.“

Regina Keller aus Geithain kommt zum Shoppen in der Galeria Kaufhof gern nach Leipzig. © Quelle: Patricia Kiel

Marco Damghani kauft nur selten im Kaufhaus ein. Es müsste etwas günstiger sein, findet der Leipziger. Dennoch ist er erleichtert, dass Galeria Kaufhaus als Shoppingmöglichkeit bleiben soll. „Nicht alles sollte sich ins Internet verlagern. Die Innenstadt muss lebendig bleiben“, so der 30-Jährige.

Marco Damghani ist erleichtert über den Erhalt der Galeria Kaufhof in Leipzig. © Quelle: Patricia Kiel

Sven Stegemann freut sich hingegen besonders für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Jobs nun erstmal gesichert scheinen. „Wenn es bei der Entscheidung bleibt“, räumt der 38-Jährige aus Leipzig ein. „Sonst ist es schade.“

Sven Stegemann freut sich vor allem für die Angestellten. © Quelle: Patricia Kiel

„Es ist ein Sterben auf Raten“

Auch in den sozialen Medien freuen sich die Nutzerinnen und Nutzer für die Angestellten der Leipziger Filiale. Trotzdem werden auch kritische Stimmen laut. Unter anderem schreibt Annett Reh zu dem Thema: „Dann zögert es sich eben heraus, bis zur nächsten Insolvenz. Solche Kaufhäuser sind in der heutigen Zeit zum Scheitern verurteilt. Als Mitarbeiter würde ich mir einen anderen Arbeitgeber suchen.“

Facebook-Nutzer Sascha Wiedemann sieht das ähnlich. Er kommentierte unter dem dazugehörigen Beitrag: „Es hätten alle verloren! Die Mitarbeiter, Leipzig und der Vermieter sowieso. Das wissen alle. So ein großes Gebäude hätte nie wieder gewinnbringend vermietet werden können“, räumt er zwar ein. Trotzdem sagt er: „So ein Superseller gehört nicht die Zukunft. Es ist ein Sterben auf Raten!“