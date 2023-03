Schließungswelle bei Galeria: Leipziger Kaufhaus macht Ende Juni dicht

Das letzte große Universal-Warenhaus in der Innenstadt von Leipzig gibt auf. Am Montag wurde die Belegschaft von Galeria Kaufhof darüber informiert, dass das Kaufhaus zum 30. Juni 2023 geschlossen wird.

Leipzig. Das Kaufhaus Galeria Kaufhof in der Leipziger Innenstadt steht vor dem Aus. Nach LVZ-Informationen wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Montag auf einer kurzfristig anberaumten, außerordentlichen Betriebsversammlung über die Schließung der Filiale am Neumarkt zum 30. Juni 2023 informiert.

Am Montagnachmittag berichtete auch die Süddeutsche Zeitung darüber, dass die Filiale am Neumarkt Ende Juni geschlossen wird.

Damit verschwindet dann auch das letzte große Universal-Kaufhaus aus der Leipziger Innenstadt. Erst vor gut vier Jahren war das historische Karstadt-Warenhaus in der Petersstraße geschlossen worden. In der Blütezeit Anfang des 20. Jahrhunderts gab es einstmals mehr als ein Dutzend größerer Warenhäuser in der Messestadt.

Galeria Kaufhof in der Leipziger City wurde am 13.3.2023 aufgrund einer außerordentlichen Betriebsversammlung geschlossen. © Quelle: Fabienne Küchler

Bereits seit April 2020 befindet sich der Galeria-Konzern in finanzieller Schieflage, beantragte damals bereits eine Insolvenz nach sogenanntem Schutzschirmverfahren. An diesem Montag sollte der Aufsichtsrat über weitere Filialschließungen beraten. In der Folge teilte der Gesamtbetriebsrat mit, dass bundesweit insgesamt 52 Galeria-Häuser zumachen werden. „Insgesamt werden somit weit über 5000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren“, berichteten die Arbeitnehmervertreter des Unternehmens am Montag. „Dies ist ein rabenschwarzer Tag“, betonte der Betriebsrat.

Galeria Kaufhof beantragt mehrfach staatliche Hilfen

Ende Oktober 2022 hatte der Konzern zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drei Jahren staatliche Hilfen beantragt. Als Grund nannte Konzernchef Miguel Müllenbach damals in einem Mitarbeiterbrief die explodierenden Energiepreise und die Konsumflaute in Deutschland. Der Manager ließ von Anfang an keinen Zweifel daran, dass die erneute Sanierung mit erheblichen Einschnitten in das Filialnetz und einem deutlichen Stellenabbau verbunden sein würde.

Es ist bereits der zweite Versuch, den Handelsriesen durch ein Schutzschirmverfahren und den damit verbundenen Schuldenschnitt wieder dauerhaft auf Erfolgskurs zu bringen. Ein erster Anlauf, der 2020 während des ersten Corona-Lockdowns gestartet worden war, hatte dem Unternehmen trotz der Schließung von rund 40 Filialen, dem Abbau von etwa 4000 Stellen und der Streichung von mehr als zwei Milliarden Euro an Schulden nur vorübergehende Entlastung gebracht.

680 Millionen Euro aus einem Stabilisierungsfonds

Bereits Anfang 2021 und Anfang 2022 noch einmal musste der geschrumpfte Handelsriese angesichts der Pandemie um staatliche Unterstützung bitten. Insgesamt griff der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) dem Traditionsunternehmen in zwei Hilfsaktionen mit 680 Millionen Euro unter die Arme - ohne Erfolg.

Der Galeria-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz, der auch schon das erste Schutzschirmverfahren als Sanierungsexperte begleitet hatte, zeigte sich zuletzt zuversichtlich, dass es dank des zweiten Schutzschirmverfahrens noch eine Perspektive für den Warenhauskonzern gebe. „Ich bin davon überzeugt, dass die Galeria-Warenhäuser eine Zukunft haben, wenn auch nicht in ihrer derzeitigen Form“, betonte der Sanierer in einem Interview. Der Handelsriese müsse dafür allerdings kleiner und dezentraler werden. Galeria werde hoffentlich „in drei Kalenderjahren“ wieder Gewinn machen. Vorher fielen wegen der Umstrukturierungskosten etwa für Umbauten sicher weitere Verluste an.